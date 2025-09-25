Alarma por un incendio en un hotel de Playa de Muro

Los Bombers de Mallorca sofocaron anoche un incendio declarado en un hotel de Playa de Muro, según han informado fuentes del cuerpo de emergencias. El fuego se inició en un grupo electrógeno situado en la primera planta del edificio y no afectó a ninguna de las habitaciones. En principio, no hubo que lamentar daños personales.

Varios bomberos, durante la extinción del incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

Los hechos ocurrieron hacia las once y cuarto de la noche del miércoles, cuando los Bombers recibieron el aviso de que se había declarado un incendio en el establecimiento hotelero. Al lugar acudieron dotaciones de los parques de Alcúdia e Inca.

Los equipos de extinción dieron por controlado el incendio una hora después.