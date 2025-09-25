Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por un incendio en un hotel de Playa de Muro

El fuego, declarado el jueves por la noche, comenzó en un grupo electrógeno

Varios bomberos, durante la extinción del fuego.

Varios bomberos, durante la extinción del fuego. / BOMBERS DE MALLORCA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Los Bombers de Mallorca sofocaron anoche un incendio declarado en un hotel de Playa de Muro, según han informado fuentes del cuerpo de emergencias. El fuego se inició en un grupo electrógeno situado en la primera planta del edificio y no afectó a ninguna de las habitaciones. En principio, no hubo que lamentar daños personales.

Varios bomberos, durante la extinción del incendio.

Varios bomberos, durante la extinción del incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

Los hechos ocurrieron hacia las once y cuarto de la noche del miércoles, cuando los Bombers recibieron el aviso de que se había declarado un incendio en el establecimiento hotelero. Al lugar acudieron dotaciones de los parques de Alcúdia e Inca.

Los equipos de extinción dieron por controlado el incendio una hora después.

