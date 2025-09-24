Piden 25 años de cárcel por colarse en casa de una mujer y rajarle la cara con una espátula en Palma

La acusación particular solicita una condena de 25 años y medio de prisión para un hombre acusado de colarse en el domicilio de una mujer en Palma y rajarle la cara con una espátula. Ambos se conocían porque ella era trabajadora social en una ONG de ayuda a indigentes de la que él era usuario. Antes del brutal ataque en su casa, ella le había denunciado por acosarla con proposiciones sexuales y amenazarla durante varios meses. La víctima sufrió profundos cortes en la cara, que le han dejado importantes cicatrices, y padece también graves secuelas psicológicas. El sospechoso, español de 68 años que está en prisión preventiva, está acusado de intento de asesinato, acoso, allanamiento de morada, lesiones con instrumento peligroso y amenazas. Será juzgado próximamente en la Audiencia Provincial por un tribunal popular.

Los hechos ocurrieron a finales del año pasado. El hombre era usuario de una ONG dedicada a la integración y resocialización de personas sin hogar y a partir de septiembre empezó a insinuarse a la trabajadora social que tenía asignada. Empezó a vigilarla y seguirla, haciéndole proposiciones sexuales tanto en persona como a través de mensajes. Pese al rechazo de ella, siguió hostigándola y empezó a amenazarla. "Sé dónde vives, será peor si me ignoras", le dijo.

Seguimientos y vigilancias

Esta situación llevó a la ONG a asignar otro trabajador social al hombre y desvincularle de la víctima. A partir de entonces, el acusado empezó a merodear por los alrededores del domicilio de ella, forzando encuentros aparentemente fortuitos, mostrándose convencido de que ella estaba enamorada de él y acusándola de torturarle. Tras ser abordada en plena calle en varias ocasiones, la mujer acabó presentando una denuncia el 18 de noviembre. La Policía Nacional citó al hombre en comisaría, pero no se presentó y acabó siendo puesto en busca y captura, pese a lo que siguió merodeando por las inmediaciones de la vivienda de la víctima y contactó con ella a través de las redes sociales.

La agresión se produjo un mes después de la denuncia, el 14 de diciembre, y fue la "culminación de la escalada de acoso", según sostiene la víctima en el escrito de acusación presentado por su abogado. Hacia las diez de la noche, el hombre consiguió acceder al edificio donde ella reside. Subió a la terraza comunitaria y se descolgó por la fachada hasta el balcón de su domicilio, donde esperó el momento propicio para atacarla con una espátula afilada que llevaba.

Varios cortes

El acusado acabó irrumpiendo en el piso y se abalanzó sobre ella. "Como grites, te mato", la amenazó. Esgrimiendo la espátula, la llevó al dormitorio, la tiró sobre la cama y se puso sobre ella. "Te voy a rajar la cara", le anunció. Así lo hizo. El procesado empezó a provocarle cortes en el rostro y le dijo que había comprado una navaja especial para matarla. La mujer aprovechó que el hombre se levantó para hacer callar a su perra, que no dejaba de ladrar, para intentar escapar. Pero él la cogió del pelo, la llevó hasta un sofá y siguió cortándola. La víctima forcejeó hasta liberarse y pudo bajar a la calle. Él la persiguió, pero al ver que un testigo estaba auxiliándola se dio a la fuga.

La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para ser atendida de los profundos cortes sufridos tanto en la cara como en los brazos. Tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura y le han quedado cicatrices en la cara. Además, presenta un cuadro de estrés postraumático derivado de la agresión, sostiene la acusación particular.

Intento de asesinato

El sospechoso fue detenido cuatro días después y desde entonces permanece en prisión preventiva. La mujer le imputa delitos de intento de asesinato, allanamiento de morada, amenazas graves, lesiones con instrumento peligroso y acoso continuado. Por ellos reclama penas que suman 25 años y medio de cárcel y una indemnización de 50.000 euros.