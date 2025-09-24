Dos internos de es Pinaret, detenidos por robar en un coche y usar fraudulentamente una tarjeta de crédito

Dos jóvenes, internos en el centro de menores de es Pinaret, que fueron detenidos recientemente cuando circulaban con un coche sustraído en Alcudia, han sido identificados por la Guardia Civil como los autores del robo en el interior de un vehículo en Llucmajor, de donde se llevaron una tarjeta de crédito que luego usaron para realizar compras en Palma.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, los dos jóvenes fueron arrestados recientemente en Alcúdia, cuando fueron interceptados mientras circulaban en un coche robado.

Las posteriores investigaciones de la Guardia Civil permitieron confirmar que los dos chicos eran también autores de un robo cometido en el interior de un coche que estaba estacionado en Llucmajor. Los ladrones se llevaron una cartera que contenía una tarjeta de crédito, que posteriormente habrían utilizado para realizar compras en Palma.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.