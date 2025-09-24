Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por apropiarse del motor de una patera llegada a Formentera

La Guardia Civil descubrió que el individuo intentaba venderlo a través de internet

El motor de la patera fue intervenido por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil de Formentera han arrestado a un hombre que presuntamente se llevó a su casa el motor de una patera llegada recientemente a Formentera y lo había puesto a la venta.

Según informa la Guardia Civil, el detenido es un hombre de 42 años de edad y nacionalidad española, al que se le imputa un delito de apropiación indebida.

Agentes del puesto de Formentera de la Guardia Civil tuvieron conocimiento el pasado lunes de que una persona se había apropiado de un motor fuera borda de una patera que había llegado unos días antes con un grupo de migrantes a las costas de la isla.

Las investigaciones y comprobaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil determinaron que efectivamente el hombre se había llevado el motor, y que lo estaba intentando vender, por lo que procedieron a su detención como supuesto autor de un delito de apropiación indebida.

