Un conductor atraviesa la valla del aeropuerto de Palma y deja el vehículo abandonado cerca de las pistas

Un conductor, que según todos los indicios circulaba a una velocidad excesiva, se estrelló en la madrugada del pasado 7 de septiembre contra la valla del aeropuerto de Palma, la atravesó, cruzó una vía de servicio y acabó con el coche metido cincuenta metros en el interior del recinto, cerca de las pistas de aterrizaje. El individuo y sus acompañantes se escaparon a pie dejando el vehículo abandonado, aunque la Policía Local de Palma le ha identificado tras una investigacion.

El rocambolesco accidente ocurrió sobre las cinco y media de la madrugada del domingo 7 de septiembre. Un coche que circulaba por el Camí Vell de Llucmajor, junto al recinto del aeropuerto de Palma, se encontró con una curva cerrada y se salió de la vía. Avanzó fuera de control unos cincuenta metros por un camino de tierra, se estrelló contra la valla de tela metálica que circunda el aeropuerto, la atravesó, pasó por encima de una carretera de circunvalación del recinto y no se detuvo hasta cincuenta metros en el interior, a poca distancia de una de las pistas de aterrizaje.

Cuando la Policía Local recibió el aviso del accidente por parte de los servicios de vigilancia del aeropuerto, en el lugar del accidente ya no había nadie. Al parecer el conductor se había marchado por el agujero abierto por el coche en la valla, dejando el vehículo abandonado.

Agentes de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) realizaron una inspección ocular antes de que el coche siniestrado fuera retirado con una grúa, e iniciaron una investigación para localizar al responsable. Finalmente fue identificado. Se trataba de un ciudadano brasileño de 43 años, que fue citado a prestar declaración en el cuartel de Sant Ferran.

El hombre admitió que era quien conducía en el momento del accidente. Afirmó que circulaba con normalidad con otras dos personas en el coche, y que se había visto sorprendido al encontrarse con una curva tan cerrada. Tras atravesar la valla se dio cuenta de que estaba dentro del aerouerto, por lo que decidieron marcharse a pie por donde habían entrado.

Los investigadores mantienen que el conductor circulaba a una velocidad excesiva y sin prestar la debida atención a la conducción. No le pudieron someter a la prueba de alcoholemia porque cuando fue localizado ya habían pasado varios días del accidente. Sin embargo está considerado responsable de una infracción grave por dejar el coche abandonado, y más en un recinto tan sensible como el aeropuerto. El hombre se enfrenta tamnbién ahora a la reclamación por parte del aeropuerto por los daños causados Desde la Policia Local recuerdan la obligación de todos los conductores cuando sufran un accidente de avisar a los servicios de emergencia y hacerse responsable.