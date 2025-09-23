Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

La lluvia ha caído con gran intensidad entre la una y las tres de la tarde, pero no se han registrado daños personales

VÍDEO | Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

VÍDEO | Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Rocío Martín

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un intenso aguacero acompañado por fuertes vientos ha descargado esta tarde, entre la una y las tres, en Alcúdia y ha provocado el desplome de una palmera e inundaciones en varias calles del Port. Sin embargo, no hay constancia de que se hayan anegado sótanos ni bajos comerciales, y tampoco se han producido daños personales.

La lluvia y el viento han azotado con intensidad Alcúdia y el Port entre la una y las tres de la tarde. El incidente más grave se ha producidoa la una y cuarto en la calle Dragonera, donde se ha desplomado una palmera sobre un coche estacionado, que ha sufrido grandes daños. El vehículo estaba vacío y no se han producido daños personales. La Policía Local ha acordonado la zona para evitar que los viandantes pudieran resultar heridos.

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Ver galería

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia / Rocío Martín

A la misma hora las fuertes lluvias han inundado varias calles del Port. Sin embargo, la circulación no se ha visto afectada y los servicios de emergencia no han sido requeridos por inundaciones en sótanos o plantas bajas. Cuando ha cesado la lluvia la situación se ha normalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
  2. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  3. Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
  4. Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
  5. Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
  6. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  7. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  8. Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia

La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído

La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído

Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Salvan a una niña de dos años que se había tragado una pinza del pelo en Valldemossa

Salvan a una niña de dos años que se había tragado una pinza del pelo en Valldemossa

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Arrestan a otros tres narcos en la macrooperación contra el tráfico de droga y el blanqueo en Mallorca

Arrestan a otros tres narcos en la macrooperación contra el tráfico de droga y el blanqueo en Mallorca

Cuatro detenidos por pegar fuego a diez coches en un aparcamiento de Cala Millor, en Son Servera

Cuatro detenidos por pegar fuego a diez coches en un aparcamiento de Cala Millor, en Son Servera

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu
Tracking Pixel Contents