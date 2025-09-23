Salvan a una niña de dos años que se había tragado una pinza del pelo en Valldemossa
La intervención de una patrulla de la Policía Local y de un médico que paseaba por la zona fue providencial para sacarle el cuerpo extraño
Agentes de la Policía Local de Valldemossa y un médico que pasaba por la zona han salvado este mediodía a una niña de dos años que se estaba asfixiando tras tragarse una pinza para el pelo mientras estaba paseando con sus padres por la localidad. La rápida intervención de los agentes y el facultativo ha permitido sacarle el cuerpo extraño, y la pequeña se ha recuperado bien.
El incidente ha ocurrido sobre las dos menos cuarto de la tarde, en la calle Blanquerna de Valldemossa. La niña iba paseando con sus padres, unos turistas eslovacos, por la calle cuando se ha quitado una pinza que llevaba en el pelo, se la ha llevado a la boca y se la ha tragado. El objetos se le ha quedado alojado en la garganta y la pequeña ha empezado a mostras síntomas de asfixia.
Los padres de la niña no podían sacárselo y han pedido ayuda a gritos. En las proximidades se encontraba una patrulla de la Policía Local y un médico británico, que han iniciado maniobras para retirarle la pinza. Finalmente el médico la ha podido sacar y la niña se ha recuperado bien, y solo ha sufrido unas pequeñas heridas en la boca. Al lugar ha llegado poco después una ambulancia del 061, que ha confirmado que la pequeña estaba fuera de peligro.
