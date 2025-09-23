Ibiza
La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza
Un ciudadano italiano sufrió lesiones durante el rapto frustrado en ses Figueretes
Cristina Martín Vega
La Policía Nacional está investigando un intento de secuestro registrado el pasado domingo y a plena luz del día en la calle Quartó de Portmany de ses Figueretes.
La víctima del rapto frustrado es un hombre italiano que sufrió lesiones y que posteriormente presentó una denuncia en la comisaría de Ibiza.
Una furgoneta negra y un turismo se detuvieron para intentar meter en el maletero del coche al hombre, que se resistió y fue socorrido por testigos después de que los captores abandonaran el lugar.
Los agentes acudieron al lugar de los hechos gracias a la colaboración ciudana, ya que varios vecinos que asistieron al intento de secuestro dieron la voz de alarma por vía telefónica.
La Policía Nacional ya ha tomado declaración a la víctima. La investigación continúa abierta y desde el cuerpo confían en que pronto dé sus primeros frutos.
