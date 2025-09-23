La Policía Nacional detiene a dos trabajadores del aeropuerto de Palma por sustraer 7.000 dólares y 4.500 euros

Agentes de la Policía Nacional destinados en el aeropuerto de Palma han detenido a dos trabajadores del recinto como presuntos autores de dos delitos contra el patrimonio. El primero habría sustraído la riñolera a un turista que contenía 7.000 dólares, mientras que el segundo se apropió de más de 4.500 euros de diversas máquinas expendedoras.

Según informa la Policía, el pasado martes, agentes destinados en el aeropuerto de Palma arrestaron a los dos hombres por distintos delitos contra el patrimonio. El primero es un trabajador de una empresa de servicios de la instalación aeroportuaria, que se habría apoderado de una riñonera de un turista que contenía unos 7000 dólares en metálico y otros efectos personales.

Posteriormente, los agentes de Policía Nacional detuvieron a un empleado de una empresa de máquinas de “vending”, qiuien supuestamete utilizaba una llave de apertura de las máquinas para apoderarse de la recaudación. A este hombre se le intervinieron 2.320 euros en el momento de su detención y otros 2.240 euros en el registro que los agentes realizaron posteriormente en su domicilio.

Desde la Policía Nacional se recuerda a los usuarios del aeropuerto la necesidad de estar siempre atentos a las pertenencias que se portan, en especial, en zonas donde haya gran afluencia de personas o en los momentos de acceder a medios de transporte público y cuando se recogen o entregan un vehículo en el aparcamiento.

También destacan que para evitar posibles responsabilidades penales y disciplinarias en el ámbito laboral es conveniente entregar los efectos que hallemos a los servicios municipales de Objetos Hallados o a los departamentos que cumplan esos fines en las instalaciones donde nos los encontremos, donde deberán expedir un documento justificativo de dicha entrega. Así se facilita que la persona afectada pueda localizar sus efectos o, transcurridos dos años sin que ello se produzca, que la persona que los encontró pueda reclamarlos legalmente, tal y como establece el Código Civil.

Diez detenidos en quince días

Durante la primera quincena del mes de septiembre, la Policía Nacional ha realizado en el aeropuerto de Son Sant Joan controles fronterizos en más de 3.500 vuelos. En estos controles han sido detenidas diez personas: cuatro de ellas por falsedad documental, al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada (dos albaneses y dos chinos); otros tres por tener reclamaciones judiciales en vigor y tres más por hurtos.