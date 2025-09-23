Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído

La víctima denunció que el delincuente les había agredido a ella y a su pareja

Una patrulla de la Policía Local de Palma.

Una patrulla de la Policía Local de Palma. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (Usei) detuvieron a un hombre de nacionalidad argelina y de 24 años como presunto autor de los delitos de robo con fuerza, allanamiento de morada y lesiones. La detención se produjo la mañana del domingo 21 de septiembre en la barriada de Son Gotleu.

La intervención se inició cuando la Sala del 092 comisionó a una patrulla tras recibir la llamada de una pareja que manifestaba haber localizado al presunto autor de un robo sufrido en su domicilio, situado en las inmediaciones de la plaza de Cort durante la madrugada, donde fueron también agredidos. Gracias a la señal GPS de su teléfono móvil sustraído habían logrado ubicarlo en el parque Joanot Colom.

Los agentes acompañaron a las víctimas hasta el lugar indicado, donde se localizó al presunto autor de los hechos.

Durante el registro se le encontraron los objetos sustraídos, que incluían una consola de videojuegos y el teléfono móvil. Además, entre sus pertenencias llevaba una navaja, cuatro gafas de sol y unos auriculares, que fueron intervenidos. Los objetos identificados por las víctimas les fueron devueltos.

La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

