La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído
La víctima denunció que el delincuente les había agredido a ella y a su pareja
Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (Usei) detuvieron a un hombre de nacionalidad argelina y de 24 años como presunto autor de los delitos de robo con fuerza, allanamiento de morada y lesiones. La detención se produjo la mañana del domingo 21 de septiembre en la barriada de Son Gotleu.
La intervención se inició cuando la Sala del 092 comisionó a una patrulla tras recibir la llamada de una pareja que manifestaba haber localizado al presunto autor de un robo sufrido en su domicilio, situado en las inmediaciones de la plaza de Cort durante la madrugada, donde fueron también agredidos. Gracias a la señal GPS de su teléfono móvil sustraído habían logrado ubicarlo en el parque Joanot Colom.
Los agentes acompañaron a las víctimas hasta el lugar indicado, donde se localizó al presunto autor de los hechos.
Durante el registro se le encontraron los objetos sustraídos, que incluían una consola de videojuegos y el teléfono móvil. Además, entre sus pertenencias llevaba una navaja, cuatro gafas de sol y unos auriculares, que fueron intervenidos. Los objetos identificados por las víctimas les fueron devueltos.
La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
- Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia