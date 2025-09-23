La Policía arresta a dos menores sorprendidos robando en una moto aparcada en Palma

Agentes de la Policía Nacional arresaron la semana pasada a dos menores a los que sorprendieron forzando el baúl de una moto aparcada en la zona de la Plaza de Toros de Palma. Los chicos trataron de escapar en circulando en contradirección en un patinete eléctrico y uno de ellos opuso una fuerte resistencia al ser capturado. La Policía les imputa los delitos de robo con fuerza, hurto de uso de vehículo y resistencia y desobediencia.

En la madrugada del pasado martes, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona de Plaza de Toros de Palma vieron a dos jóvenes que un ciclomotor estacionado en la calle por lo que se acercaron a ver de qué se trataba.

Cuando los chicos advirtieron la presencia de la patrulla policial, se subieron a un patinete eléctrico que tenían al lado y emprendieron la huida en dirección contraria a la circulación, lo que provocó situaciones de riesgo para los otros conductores.

La patrulla policial comprobó que habían intentado sustraer el ciclomotor y fue en su persecución. Mientras les seguían vieron que uno de los menores saltaba del patinete y emprendía la huida a la carrera mientras su acompañante se alejaba a bordo del vehículo..

Una de las patrullas siguió al chico que huía a pie hasta que se metió en el portal de un edificio que encontró abierto. Allí fue capturado por los agentes, pese a opuso una fuerte resistencia. Los policías le intervinieron un casco integral de moto que presuntamente acababa de sustraer.

Otra patrulla de la Policía Nacional localizó al segundo menor agazapado detrás de una moto aparcada. Tras realizar gestiones con el dueño del ciclomotor que los jóvenes estaban fozando, esta persona confirmó que lo había dejado perfectamente aparcado y con el bloqueo puesto en una calle diferente a la que había sido localizado.

La moto estaba encendida, con las luces puestas y con el cofre portabultos forzado y abierto. Esparcidos por el suelo había varios objetos personales como guantes, una bufanda y dos cascos de moto, que fueron posteriormente entregados a su dueño.

Tras realizar varias batidas por las calle adyacentes, los agentes localizaron otras dos motos que presentaban evidentes signos de forzamiento, las dos con los baúles portabultos abiertos. Por ello se realizaron gestiones con los dueños de las motocicletas para que informarles de los trámites a seguir.

Los menores fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con fuerza, otro de hurto de uso de vehículo y uno de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.