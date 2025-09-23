Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu

La víctima ha salido despedida tras la colisión y ha sido evacuado en ambulancia al hospital de Son Espases

Un motorista ha sufrido lesiones muy graves este mediodía al colisionar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu. La víctima ha salido despedida a consecuencia de la colisión. Una ambulancia del 061 la ha trasladado con urgencia a Son Espases.

El accidente, según informan desde el 061, ha ocurrido poco antes de las doce del mediodía en la carretera Ma-3240 (Inca-Sineu). Un hombre que circulaba en moto ha colisionado frontalmente contra un coche y ha salido despedido, lo que le ha ocasionado graves lesiones.

Al lugar se han desplazado dotaciones del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. La víctima ha sido estabilizada y evacuada con urgencia a Son Espases. Su estado, según el 061, era grave. Mientras tanto la Guardia Civil ha mantenido la carretera parcialmente cortada y ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.

