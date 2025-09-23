Una joven acusa a su padre de violarla con 12 años: "Me agarró de los brazos y me penetró"

Una joven acusó ayer a su padre de violarla en su domicilio de Palma cuando ella tenía 12 años. Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la víctima aseguró haber sufrido abusos y agresiones sexuales a lo largo de tres años, entre 2017 y 2019. Según su versión, una noche su padre entró en su dormitorio y la forzó: "Me agarró por los brazos, me tiró en la cama y me penetró", relató la chica. El procesado negó tajantemente estas acusaciones y apuntó a una maniobra de su exmujer, la madre de la víctima, contra él. La Fiscalía y el abogado de la acusación particular, Gregorio San José, reclaman una condena de 21 años de cárcel para él por delitos de abuso y agresión sexual, mientras la defensa solicita la absolución. El caso quedó visto para sentencia.

La denunciante contó que los hechos ocurrieron tras la separación de sus padres, cuando se quedaba a dormir en casa del acusado. "Entraba en el baño cuando yo me estaba duchando. Yo le decía que se fuera, pero él seguía. Entraba en mi habitación cuando yo dormía, se metía en la cama y me tocaba los pechos y el culo", narró. También dijo haber sufrido tocamientos cuando estaba despierta. "Yo le decía que parase, que me hacía sentir mal. Él lo trataba como un juego, me decía que era normal. Bebía mucho y se inyectaba cosas, no sé si eran solo hormonas para entrenar", añadió.

"No podía soltarme"

La joven también desgranó la violación que, según sostiene, sufrió a manos de su padre cuando tenía 12 años. "Una noche oí un ruido, me desperté y me levanté. Él entró en el cuarto, me agarró por los brazos y me tiró en la cama", explicó entre sollozos. "Se puso encima de mí, y me quitó los pantalones. Yo no sabía lo que pasaba, al principio le di patadas, pero luego me quedé callada todo el rato. No grité, no podía soltarme. Me penetró", aseguró. "Él se dio cuenta de que me había hecho daño y se fue sin decir nada. Nunca hablé con él de lo que pasó, no sé si estaba drogado o borracho". La chica, que tiene ahora 20 años, confirmó que sigue en tratamiento psicológico por esos hechos y que ha padecido intentos de suicidio.

Dos psicólogas del Consell de Mallorca que han tratado a la denunciante destacaron que su relato es "coherente, lógico y consistente" y que reúne todos los requisitos de credibilidad. "Tiene todos los síntomas de una víctima de agresión sexual. Es una niña muy herida, muy vulnerable", afirmaron. Una de las peritas descartó que tuviera intención de vengarse de su padre. Una psiquiatra que la ha atendido confirmó que padece estrés postraumático grave con un trastorno depresivo mayor.

"Soy incapaz de hacer estas cosas"

El acusado, por su parte, negó tajantemente todas las acusaciones. "¡Eso no ha sucedido nunca!", replicó al fiscal sobre los abusos y agresiones sexuales. "Yo creo que la han envenenado a raíz de la relación con mi nueva pareja. Mi exmujer [la madre de la víctima] me denunció una semana después de que anunciara mi boda. Ella sabe que yo soy completamente incapaz de hacer estas cosas", sostuvo. Según contó, empezó a notar a que su hija no estaba a gusto en su casa y "hubo un distanciamiento progresivo" hasta que finalmente dejó de ir a su domicilio.

La Fiscalía y la acusación particular imputan al hombre un delito de abuso sexual continuado y otro de agresión sexual con penetración, por los que reclaman 21 años de prisión e indemnizaciones de 50.000 y 100.000 euros respectivamente. El abogado defensor reclama la absolución.