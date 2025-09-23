La Guardia Civil arresta a otros cuatro narcos en la macrooperación contra el tráfico de droga y el blanqueo en Mallorca

La Guardia Civil y la Policía Nacional siguen tirando del hilo de la operación "Manso-Primo-Enroque-Bal", contra una organización dedicada a la venta de droga a gran escala y al blanqueo de dinero, y en los últimos dos días ha arrestado a cuatro personas, considerados los últimos eslabones de la cadena de distribución de estupefacientes presuntamente encabezada por Stefan Milojevic en Mallorca. Los últimos sospechosos presuntamente le combraban droga a los mayoristas para posteriormente venderla al menudeo en distintos puntos de venta de Palma y s'Arenal de Llucmajor. Con ellos son ya 53 los arrestados desde que Guardia Civil y Policía Nacional iniciaron la fase final de la investigación, el pasado 11 de agosto.

Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo un proceso metódico a la hora de detener a los sospechosos tras una investigación que se había prolongado dos años. El pasado 11 de agosto, cuando se decidió reventar la operación y llevar a cabo las primeras detenciones, empezaron por los considerados los cabecillas de la trama. En primer lugar Stefan Milojevic, supuesto jefe de la organización que presuntamente introducía grandes partidas de droga con las que abastecía a otras bandas de narcos. Junto a él fueron detenidos en esa primera fase su abogado, Gonzalo Márquez, que supuestamente le asesoraba en operaciones de blanqueo de los ingentes beneficios que obtenían del narcotráfico, y el inspector de Policía Faustino Nogales, exjefe de uno de los grupos antidroga, sospechoso de facilitarles información sobre las investigaciones en curso. Ese primer día hubo diez detenidos.

En las siguientes semanas la Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo nuevas redadas de sospechosos de participar en la gran trama de narcotráfico siguiendo un orden de mayor a menor. A finales de agosto fueron arrestadas varias personas que actuarían como testaferros para blanquear el dinero de la droga. Pocos dias después hubo una tercera fase de la operación, con registros en domicilios en Son Banya y en varias localidades de la Part Forana donde estaban asentadas activas bandas de narcotraficantes. A principios de septiembre se llevó a cabo una cuarta fase, con una decena de detenidos en Palma, Llucmajor y Manacor, donde presuntamente había instalados puntos de venta de droga que se abastecían de la organización de Milojevic.

Y en los dos últimos días los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestadoa otros cuatro sospechosos, que en este caso supuestamente representaban un escalón inferior. Se trataría de "autónomos" que adquirían diversas cantidades de droga a la banda de Milojevic para venderla al menudeo en distintos puntos de Palma y s'Arenal de Llucmajor. Con ellos son al menos 53 los detenidos a lo largo de las distintas fases de la operación.