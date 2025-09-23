Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Un joven de 19 años, sería el quinto arrestado por el incidente del 18 de mayo, cuando los fugitivos trataron de arrollar a los agentes que les dieron el alto

La Guardia Civil le ha capturado tras ser descubierto cuando había entrado a robar en una casa de Deià

Guantes y pasamontañas intervenidos al presunto delincuente.

Guantes y pasamontañas intervenidos al presunto delincuente. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil del Pont d'Inca han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un intento de robo en una casa de Deià, y que se sospecha que formaba parte del grupo que el pasado 18 de mayo intentaron arrollar a varios agentes que les dieron el alto en un control en Capdepera. Sería el quinto arrestado por al intento de atropello.

Según informan desde la Guardia Civil, el pasado sábado recibieron el aviso de una vecina de Deià que había visto a dos hombres vestidos de negro y con la cara tapada con pasamontañas que entraban en una vivienda de la localidad saltando una valla, y que al verse descubiertos se dieron a la fuga.

Tras recibir el aviso, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d´Inca iniciaron las gestiones oportunas para la localización de los dos ladrones. La investigación les permitió relacionar el intento de robo con la sustracción de un coche unos días antes en el aeropuerto de Palma.

Tras múltiples pesquisas los guardias civiles localizaron el vehículo en una calle de Palma. Al inspeccionaron sorprendieron durmiendo en su interior a uno de los sospechosos, que reaccionó de forma muy agresiva a los agentes y opuso una fuerte resistencia.

Tras comprobar su identidad, los guardias comprobaron que se trataba de un delincuente considerado peligroso y que estaba siendo buscado como autor de diversos robos, además de que se sospecha que estaría relacionado en la fuga de un control policial en la localidad de Capdepera el pasado 18 de mayo, por lo que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención En el interior del vehículo, los agentes localizaron pasamontañas, guantes y prismáticos entre otros efectos persuntamente empleados para cometer robos.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
  2. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  3. Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
  4. Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
  5. Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
  6. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  7. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  8. Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia

La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído

La Policía Local de Palma arresta al autor de un robo violento gracias al GPS del móvil sustraído

Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Salvan a una niña de dos años que se había tragado una pinza del pelo en Valldemossa

Salvan a una niña de dos años que se había tragado una pinza del pelo en Valldemossa

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Una tormenta derriba una palmera y causa inundaciones en calles en Alcúdia

Arrestan a otros tres narcos en la macrooperación contra el tráfico de droga y el blanqueo en Mallorca

Arrestan a otros tres narcos en la macrooperación contra el tráfico de droga y el blanqueo en Mallorca

Cuatro detenidos por pegar fuego a diez coches en un aparcamiento de Cala Millor, en Son Servera

Cuatro detenidos por pegar fuego a diez coches en un aparcamiento de Cala Millor, en Son Servera

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu
Tracking Pixel Contents