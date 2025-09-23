Detenido un peligroso delincuente, sospechoso de ser uno de los que huyó de un control policial en Capdepera

Agentes de la Guardia Civil del Pont d'Inca han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un intento de robo en una casa de Deià, y que se sospecha que formaba parte del grupo que el pasado 18 de mayo intentaron arrollar a varios agentes que les dieron el alto en un control en Capdepera. Sería el quinto arrestado por al intento de atropello.

Según informan desde la Guardia Civil, el pasado sábado recibieron el aviso de una vecina de Deià que había visto a dos hombres vestidos de negro y con la cara tapada con pasamontañas que entraban en una vivienda de la localidad saltando una valla, y que al verse descubiertos se dieron a la fuga.

Tras recibir el aviso, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d´Inca iniciaron las gestiones oportunas para la localización de los dos ladrones. La investigación les permitió relacionar el intento de robo con la sustracción de un coche unos días antes en el aeropuerto de Palma.

Tras múltiples pesquisas los guardias civiles localizaron el vehículo en una calle de Palma. Al inspeccionaron sorprendieron durmiendo en su interior a uno de los sospechosos, que reaccionó de forma muy agresiva a los agentes y opuso una fuerte resistencia.

Tras comprobar su identidad, los guardias comprobaron que se trataba de un delincuente considerado peligroso y que estaba siendo buscado como autor de diversos robos, además de que se sospecha que estaría relacionado en la fuga de un control policial en la localidad de Capdepera el pasado 18 de mayo, por lo que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención En el interior del vehículo, los agentes localizaron pasamontañas, guantes y prismáticos entre otros efectos persuntamente empleados para cometer robos.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.