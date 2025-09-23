Cuatro detenidos por pegar fuego a diez coches en un aparcamiento de Cala Millor, en Son Servera

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, como presuntas autoras de un delito de daños por un incendio intencionado que el pasado 3 de agosto afectó a un total de diez vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento de un supermercado de Cala Millor, en Son Servera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 3 de agosto, cuando se recibió un aviso en las dependencias de la Guardia Civil de Artá, en el que se comunicaba un incendio que afectaba a un gran número de vehículos, que se encontraban estacionados en un parking de un supermercado de la localidad de Cala Millor, en el término municipal de Son Servera.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y de los Bombers de Mallorca, que a pesar de su rápida actuación para lograr sofocar el incendio, terminó afectando a un total de diez vehículos.

Una vez extinguido, se inició una investigación por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor para determinar las causas del incendio. Fruto de estas investigaciones y analizados los vestigios encontrados, se pudo determinar que había sido intencionado, provocado por varias personas y que causó daños por valor de 150.000 euros.

En el día de ayer 22 de septiembre, los agentes procedieron a la detención de cuatro personas, tres varones de 33, 31 y 28 años de edad y una mujer de 21 años de edad, como supuestos autores de un delito de daños.