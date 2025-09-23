Condenado un anciano de 83 años por abusos sexuales a joven enferma mental en Calvià

Un anciano inglés de 83 años ha sido condenado hoy por abusar sexualmente de una joven enferma mental de 25 años, vecina suya, en Calvià. El procesado ha reconocido en el juicio que se valió de la patología de la víctima para mantener relaciones con ella y ha acatado una pena de dos años de cárcel que queda suspendida. Antes de la vista oral ha consignado 30.000 euros para indemnizar a la perjudicada, por lo que se le ha apreciado una atenuante de reparación del daño. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2021 en el edificio donde residían el agresor y la víctima. El anciano aprovechó que la joven sufre un trastorno bipolar, enfermedad de la que en aquel momento estaba descompensada, con ideaciones delirantes erotomaníacas. Además, mantenían una relación de confianza con ella y con su familia.

Penetración

En este contexto, el acusado mantuvo relaciones íntimas con la joven durante varios días, hasta que los hechos fueron descubiertos y denunciados a finales de año. La Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual con penetración y reclamó para el hombre una condena de ocho años de prisión y una indemnización de 30.000 euros para la perjudicada.

El acuerdo alcanzado entre las partes antes del juicio ha rebajado la condena a dos años de prisión, que queda además suspendida a condición de que el hombre no cometa nuevos delitos en un plazo de cuatro años, cumpla la orden de alejamiento de la víctima y se someta a un programa formativo de educación sexual.