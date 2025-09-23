Alarma por un incendio en un ático en es Molinar, en Palma

Dotaciones de los Bombers y la Policía Local de Palma han acudido con urgencia esta mañana a la calle Adoberia, en es Molinar, donde se ha producido un incendio en un ático. El domicilio estaba vacío en ese momento, por lo que no se han producido daños personales, si bien el interior de la vivienda ha sufrido grandes desperfectos.

Según confirman fuentes de la Policía Local y los Bombers, la alarma ha saltado sobre las diez y media de esta mañana, cuando se han recibido varias llamadas de vecinos que veían salir una densa columna de humo del interior de una vivienda, en la planta superior de un edificio ubicado en la esquina de las calles Adoberia y Bernat Visca, en es Molinar.

Las primeras dotaciones de la Policía Local que han acudido al lugar han confirmado el incendio. Los equipos de emergencia han tenido que forzar la puerta, ya que nadie les abría, y se han encontrado con una espesa humareda que había cubierto ya toda la vivienda. Finalmente se ha confirmado que no había nadie dentro, por lo que no se han producido daños personales, si bien el domicilio ha sufrido grandes daños por el fuego y el humo.

El incendio ha sido sofocado rápidamente por los Bombers de Palma.