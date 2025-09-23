Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente provoca grandes retenciones en la Vía de Cintura de Palma

En principio no se han producido heridos de gravedad en el siniestro, pero los atascos han sido kilométricos

Coches atascados esta tarde en la Vía de Cintura. / DGT

Xavier Peris

Palma

Un accidente, en principio leve, en la Vía de Cintura ha provocado esta tarde un atasco kilométrico que iba desde la rotonda de Can Blau a la de Son Dureta, unos doce kilómetros, atrapando a cientos de conductores.

El accidente se ha producido sobre las seis y media de la tarde en la Vía de Cintura, en las proximidades de la rotonda de Can Blau. En principio en el siniestro no se han registrado heridos graves, pero los vehículos accidentados han quedado en medio de la calzada, interrumpiendo la circulación. De inmediato se ha producido un gran atasco que se ha extendido unos doce kilómetros, hasta la rotonda de Son Dureta, atrapando a cientos de conductores.

Al lugar se han desplazado dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, ambulancias del 061 y varias grúas, que están trabajando para despejar la vía cuanto antes.

