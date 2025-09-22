Rescate de un hombre precipitado de unos cinco metros de altura en Bendinat

Dotaciones de los Bombers de Mallorca están llevando a cabo un operativo de rescate de un hombre que se ha precipitado desde unos cinco metros de altura en un acantilado de la zona de Bendinat, en Calvià. Al lugar se han desplazado también patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Calvià y ambulancias del 061.

