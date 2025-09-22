Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescate de un hombre precipitado de unos cinco metros de altura en Bendinat

Dotaciones de los Bombers de Mallorca participan en el operativo de salvamento

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, en una foto de archivo.

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, en una foto de archivo. / Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dotaciones de los Bombers de Mallorca están llevando a cabo un operativo de rescate de un hombre que se ha precipitado desde unos cinco metros de altura en un acantilado de la zona de Bendinat, en Calvià. Al lugar se han desplazado también patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Calvià y ambulancias del 061.

El accidente ha ocurrido sobre las doce del mediodía. Al parecer un hombre se ha caído desde una altura de unos cinco metros en un acantilado de la zona de Bendinat, y ha resultado herido. Tras recibir el aviso del 112 se han movilizado equipos de los Bombers de Mallorca del puesto de Calvià y del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de Inca, así como patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y ambulancias del 061.

