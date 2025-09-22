Rescatan a un hombre en estado crítico tras caer de unas rocas en Cala Pi, en la costa de Llucmajor

Un hombre de 45 años ingresó ayer en estado crítico en el hospital de Son Espases tras caer desde unos dos metros de altura en unas rocas de Cala Pi, en la costa de Llucmajor. La víctima estaba en un lugar de muy difícil acceso, por lo que tuvo que ser rescatado por el helicóptero de los Bombers de Mallorca, que le trasladó a un descampado donde esperaba una ambulancia.

El accidente ocurrió ayer sobre las seis de la tarde en la costa de Cala Pi. La víctima, un hombre de 45 años, se cayó de una roca de unos dos metros de altura y quedó inconsciente. Al lugar acudieron varias dotaciones del 061 y Bombers de Mallorca, ya que el hombre había quedado en un lugar de muy difícil acceso. Finalmente el herido fue rescatado por el helicóptero Milana de los Bombers, que le llevó hasta un descampado donde esperaba la ambulancia.

Una vez estabilizado, el herido fue trasladado con urgencia al hospital de Son Espases, donde se activó el Código Politrauma, previsto para casos de accidentes graves. El hombre quedó ingresado en estado crítico y hoy permanece en la UCI del hospital.