La Policía Local sanciona al ciclista que se grabó bajando a gran velocidad las escaleras del Castell de Bellver

La Policía Local de Palma ha finalizado una compleja investigación que ha permitido identificar y denunciar a un joven como autor de la conducción temeraria de una bicicleta por las escaleras del Castell de Bellver. La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD), se inició el 18 de agosto a raíz de la viralización de un vídeo en las redes sociales. Los agentes destacan que el ciclista puso en peligro a los peatones que paseaban por la zona, que corrieron el riesgo de ser arrollados.

La Policía Local había recibido numerosas alertas ciudadanas a través de su perfil de Instagram sobre un vídeo en el que se observaba a un ciclista que descendía a gran velocidad por las escaleras del castillo, obligando a varios turistas a apartarse para no ser arrollados. Se dio traslado de los hechos al GISD para que iniciara las gestiones para identificar al autor.

La investigación se centró en el análisis de los perfiles de TikTok e Instagram del presunto autor, que permitieron geolocalizarlo e identificarlo. El joven, una vez contactado telefónicamente, reconoció ser el autor de los hechos y fue denunciado por dos infracciones graves a la Ordenanza Municipal de Circulación por conducción negligente y por poner en grave riesgo la seguridad de los peatones.

La Policía Local alerta de que, a raíz de estas publicaciones, se ha detectado una tendencia a la imitación de estas conductas temerarias en otros puntos de la ciudad, por lo que se ha incrementado la vigilancia en zonas sensibles como la del Castell de Bellver.