Detenidos tres jóvenes por herir de gravedad a varias personas en una reyerta en Alcúdia
Los acusados formaban parte de un grupo de más de 20 chicos que a finales de agosto atacaron a otro en la zona del Magic
La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes de entre 19 y 21 años por su implicación en una reyerta multitudinaria ocurrida a finales de agosto en Alcúdia, en el que varias personas resultaron heridas de gravedad. Los acusados formaban parte de un grupo de más de 20 chicos que se enzarzaron en una pelea con las víctimas. Los sospechosos están acusados de delitos de lesiones graves y el juzgado ha decretado una orden de alejamiento de la zona donde ocurrieron los hechos y de las víctimas.
La agresión se produjo en la madrugada del pasado 24 de agosto en las inmediaciones de la discoteca Magic, en el Port d'Alcúdia. Según ha informado hoy el instituto armado, se produjo una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes. Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença-Alcúdia iniciaron las pesquisas tras recibir la denuncia por parte de un implicado en la reyerta, que presentaba lesiones graves.
Los agentes encargados del caso lograron identificar a los autores de la agresión, que fueron detenidos el martes pasado como presuntos autores de un delito de lesiones graves. Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo de más de veinte chicos que agredieron a varios jóvenes, entre ellos el denunciante. Todos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Inca, que decretó para ellos sendas órdenes de alejamiento de 500 metros de la zona de ocio Magic en Alcúdia y del denunciante.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros