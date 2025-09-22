Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos tres jóvenes por herir de gravedad a varias personas en una reyerta en Alcúdia

Los acusados formaban parte de un grupo de más de 20 chicos que a finales de agosto atacaron a otro en la zona del Magic

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes de entre 19 y 21 años por su implicación en una reyerta multitudinaria ocurrida a finales de agosto en Alcúdia, en el que varias personas resultaron heridas de gravedad. Los acusados formaban parte de un grupo de más de 20 chicos que se enzarzaron en una pelea con las víctimas. Los sospechosos están acusados de delitos de lesiones graves y el juzgado ha decretado una orden de alejamiento de la zona donde ocurrieron los hechos y de las víctimas.

La agresión se produjo en la madrugada del pasado 24 de agosto en las inmediaciones de la discoteca Magic, en el Port d'Alcúdia. Según ha informado hoy el instituto armado, se produjo una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes. Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença-Alcúdia iniciaron las pesquisas tras recibir la denuncia por parte de un implicado en la reyerta, que presentaba lesiones graves.

Los agentes encargados del caso lograron identificar a los autores de la agresión, que fueron detenidos el martes pasado como presuntos autores de un delito de lesiones graves. Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo de más de veinte chicos que agredieron a varios jóvenes, entre ellos el denunciante. Todos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Inca, que decretó para ellos sendas órdenes de alejamiento de 500 metros de la zona de ocio Magic en Alcúdia y del denunciante.

