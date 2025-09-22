Detenido un hombre en Manacor por disparar a otro con una escopeta de perdigones

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes en Manacor a un hombre que presuntamente hirió a otro de un disparo con una escopeta de perdigones. Al parecer los dos individuos discutieron mientras consumían droga en un coche.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron en la madrugada del pasado martes, cuando el 091 recibió una llamada en la que un hombre informaba de que un amigo suyo había recibido un disparo y estaba herido.

Cuando llegaron los agentes al lugar encontraron al hombre que había llamado junto a otro individuo que presentaba una herida en la zona derecha del torso. Momentos más tarde llegó una ambulancia, que trasladó al herido a un hospital. El hombre tuvo que ser operado para extraerle el proyectil. Le tuvieron que colocar 20 grapas para cerrar la herida.

El testigo explicó a los agentes de la Policía Nacional que el incidente había ocurrido poco antes. Él y la víctima habían comprado una dosis de droga y se dirigían a su casa. De camino se encontraron con el presunto autor de los hechos, que les propuso utilizar sus útiles para consumir la sustancia estupefaciente a cambio de recibir una parte. La víctima y el requirente aceptaron y fueron al coche del agresor, que estaba estacionado frente a su casa para consumir las sustancias.

Una vez en el turismo, se inició una discusión entre el presunto autor de los hechos y la víctima, que llegaron a golpearse con los puños. En ese momento, apareció un familiar del agresor para separarles y les dijo a la víctima y a su acompañante que “o se iban o los iba a matar”.

El testigo se escapó, mientras que la víctima se quedó en el lugar. Poco después oyó un disparo y vio que su amigo se dirigía hacia él con una herida en el torso. Fue entonces cuando llamó a la Policía Nacional.

Los agentes localizaron poco después al presunto autor del disparo. Este reconoció que se había peleado con la víctima y que le había disparado con una escopeta de perdigones. El presunto agresor presentaba golpes por los puñetazos que intercambió con la víctima. El hombre quedó detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones. Un familiar que estaba en el domicilio entregó voluntariamente el arma a los policías nacionales.

Tras pasar a disposición judicial, el presunto autor del disparó ingresó en prisión.