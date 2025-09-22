Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piden 14 años de cárcel a un hombre por pagar a una menor por sexo y violar a otra en Palma

El acusado conoció a las dos víctima, de 15 y 16 años, a través de internet

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Fiscalía pide penas que suman 14 años de prisión para un hombre acusado de pagar a una menor a cambio de sexo y violar a otra en Palma. El sospechoso conoció a las dos víctimas a través de internet y está acusado de delitos de abuso sexual y violación. Durante la vista previa celebrada hoy en la Audiencia Provincial las partes no han alcanzado un acuerdo de conformidad y el juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron entre junio de 2021 y marzo de 2022. El procesado, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, contactó a través de las redes sociales con una adolescente de 15 años. Entablaron conversación y el hombre, que tiene ahora 33 años, le ofreció dinero a cambio de quedar para mantener relaciones sexuales. De este modo, ambos se encontraron varias veces en el domicilio de la menor. Tras estos encuentros, él solía pagarle entre 30 y 50 euros.

Violación

En esa época, el sospechoso contactó también a través de una página web con otra menor de 16 años. Tras charlar con ella a lo largo de uno o dos meses concertaron una cita en casa de la chica, donde la tiró contra la cama y, contra su voluntad y aprovechando el temor que sentía, la obligó a hacerle una felación.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que el hombre indemnice con 10.000 euros a cada una de las perjudicadas.

