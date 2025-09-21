Seis heridos al chocar contra un árbol en Génova un coche conducido por un joven ebrio y drogado

Seis jóvenes resultaron heridos esta mañana, uno de ellos de carácter grave, cuando el coche en el que circulaban se salió de la carretera y se estrelló contra un pino en la salida de Génova, en Palma. El conductor del vehículo ha dado positivo en las prueba de alcohol y drogas a las que le ha sometido la Policía Local, por lo que previsiblemente quedará investigado por un delito contra la seguridad vial.

El accidente, según confirman fuentes de la Policía Local de Palma y el 061, se ha producido sobre las nueve menos veinte de la mañana, en la salida de Génova hacia Cala Major. La central del 112 ha recibido una llamada automática del dispositivo E-Call del vehículo alertando de un accidente y facilitando las coordenadas para ubicarlo.

Al lugar se han desplazado varias ambulancias del 061 y dotaciones de la Policía Local, que han localizado el coche siniestrado. El vehículo se había salido de la carretera, al parecer a gran velocidad, y se había estrellado contra el tronco de un pino. Los equipos de emergencias comprobaron que en el interior del vehículo viajaban seis hombres de entre 26 y 36 años, que habían resultado heridos.

Los sanitarios del 061 realizaron el triaje para determinar qué heridos estaban en peor estado y les prestaron las primeras asistencias. Según informa el servicio médico, cinco de ellos tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales. Uno de ellos estaba en estado grave, otros dos en situación menos grave y tres sufrieron lesiones leves. Todos sufrían múltiples traumatismos y contusiones.

Por su parte, la Policía Local se encargó del atestado del accidente. Los agentes sometieron al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, y dio positivo en ambas, por lo que previsiblement quedará imputado por un delito contra la seguridad vial. A falta de la conclusión de la investigación, todos los indicios apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad excesiva.