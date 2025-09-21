Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigados dos conductores en Palma por circular con permisos colombianos falsificados

Los dos casos fueron detectados por la Policía Local en el transcurso de controles de documentación

Los carnés falsificados intervenidos a los dos conductores.

Los carnés falsificados intervenidos a los dos conductores. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Palma ha instruido dos atestados distintos contra dos personas de nacionalidad colombiana, un hombre de 40 años y una mujer de 33, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. Tras varias semanas de investigación, los agentes han confirmado que los permisos de conducir colombianos que portaban eran falsos.

La primera intervención tuvo lugar el 5 de agosto, cuando una patrulla adscrita a la Unidad Motorizada (Umot) interceptó al conductor de un turismo por una infracción de tráfico. El hombre manifestó no llevar la documentación encima y posteriormente presentó un permiso de conducir colombiano. Tras las comprobaciones pertinentes en las bases de datos españolas y colombianas, se verificó que no le constaba ningún permiso expedido y que el documento presentado era falso, después de la pertinente inspección técnico ocular policial realizada por agentes especializados de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac).

La segunda actuación se produjo el 17 de agosto, durante un control preventivo. Los agentes dieron el alto a la conductora de un turismo, una ciudadana colombiana, que presentó un permiso de conducir de su país que presentaba claros indicios de falsedad. Las consultas a las bases de datos confirmaron nuevamente que la conductora nunca había obtenido ningún permiso y se realizó una nueva inspección del carnet al igual que el anterior caso. De nuevo se confirmó que era una falsificación.

En ambos casos, los implicados fueron citados a dependencias policiales en calidad de investigados, donde se acogieron a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.

