«No hay dos siniestros iguales, la realidad te obliga a improvisar»

-¿Cómo recuerda sus primeros días de bombero, hace casi cuarenta años?

-Cuando yo empecé el material para las intervenciones era muy diferente. Era casi todo manual, ahora es mucho más moderno. Y el ambiente también está cambiando. Antes éramos menos y éramos una familia.

-En su caso, una familia de verdad, porque su padre y su tío eran bomberos.

-Sí. Cuando entré mi padre era sargento, pero nunca quiso que estuviera en el mismo turno que él. Así que entré en otro turno, y allí estaba mi tío. Hasta que él se retiró trabajamos juntos, 23 años. Y fue fenomenal.

-¿Y las emergencias en las que intervienen han cambiado también?

-Sí. En aquella época había muchos accidentes de tráfico. Cada día dos o tres. Y eran más cruentos, porque los vehículos no tenían tantas medidas de seguridad. Había muchas víctimas malheridas. Ahora sigue habiendo accidentes, pero por lo general no son tan graves. Y pasa lo mismo con los incendios en viviendas o naves industriales. No son como antes. Ahora hay más medidas de prevención, como detectores de humo. Antes cuando llegábamos al lugar los incendios estaban muy extendidos, y ahora solemos actuar antes, lo que te permite controlarlo mejor.

-¿Cuál ha sido el peor momento que ha tenido en su carrera?

-No lo sé... He tenido varios. Como la explosión en la cafetería Cappuccino del Paseo Marítimo en 1998. Llegamos muy rápido y nos encontramos a la víctima destrozada entre los escombros, y todavía había una bolsa de gas que podía explotar en cualquier momento. O el incendio del hotel Valparaíso, en 1995. El fuego se había extendido por cinco plantas del hotel que ardían a tope. Menos mal que no había nadie, porque estaba de reformas. Pero no tenía las ventanas, todo estaba abierto, y aquello tiraba como una chimenea.

-¿Cuando se enfrentan a un fuego de proporciones tan grandes llegan a pensar que no hay por dónde meterle mano?

-No, sabíamos lo que había que hacer. Empiezas por el principio y vamos y vamos y vamos. Enseguida organizamos una entrada por delante, otra por detrás y con las autoescalas desde arriba. Hicimos el trabajo, pero nos costó muchas horas y mucho esfuerzo.

-¿Y qué experiencia bonita se lleva de estos cuarenta años?

-Lo primero el compañerismo. El ambiente que hay entre los bomberos es espectacular. Porque te tiras más horas con los compañeros que con tu familia, y se crean unos vínculos de amistad y confianza muy fuertes. Yo tengo un compañero, Aníbal Mestre, que me ha salvado la vida dos veces. Una vez en un incendio yo iba en punta de lanza con él detrás. Y al entrar en una habitación se derrumbó el suelo, pero él me había cogido un segundo antes. Si no, hubiera caído con todos los escombros.

-Se han cumplido ahora quince años de la muerte de Àlex Ribas, el bombero que falleció durante un incendio en Palma. ¿Cómo recuerda aquel día?

-Yo no estaba de servicio, pero me llamaron para decírmelo. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Teníamos muy buena relación. Él estaba en mi turno, pero ese día lo había cambiado. Y le tocó a él. Era un bombero excelente y un tipo encantador. Nos acordamos mucho de él.

-Tras su muerte hubo quejas por la falta de medios, como los equipos de comunicaciones. ¿Estas deficiencias se arreglaron?

-Sí, a partir de entonces se cambiaron las emisoras craneales para tener comunicación directa entre los que están dentro y los que están fuera del incendio, y también los equipos de protección.

-¿Se cambiaron los protocolos de actuación?

-Los protocolos ya estaban, y todos los seguimos. Pero no hay dos siniestros iguales. Los planes están muy bien, pero muchas veces la realidad te obliga a improvisar, y eso se aprende con la experiencia.

-Estamos en el parque Magdalena Rigo, que fue la primera bombera de España en los años 80. ¿Qué recuerdo guarda de ella?

-Muy bueno. Era un bombero más. Cuando yo entré ella ya llevaba unos años, era una veterana. Un buen bombero, o una buena bombera, como quiera. Tuvo una desgracia, sufrieron un accidente con el camión cuando iban a un servicio y se hizo daño, y se tuvo que prejubilar. Y luego, cuando falleció, fue una pena.

Celestino de Prada, en uno de los vehículos de los Bombers. / MANU MIELNIEZUK

-Durante estos meses se está jubilando mucha gente que entró en los años 80. ¿Tienen problemas para cubrir estas plazas?

-Sí, tenemos algunos problemas porque falta gente. Se han ido jubilando muchos compañeros y aquí no había previsión porque durante quince años no se ha hecho el trabajo para preparar el relevo. Preparar la oposición no es como antiguamente, que lo hacías en seis meses. Ahora una oposición puede durar dos años, más el curso de formación. Hacen falta más de cien bomberos y esto va a ser un problema en los próximos años.

-¿Qué le diría a un joven que se está planteando hacerse bombero?

-Que se prepare bien, que sea muy constante y no tire la toalla. Cuesta mucho, pero una vez dentro es el mejor trabajo del mundo.