Dos detenidos por pegar una paliza a un hombre con unas muletas en el centro de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el sábado de la pasada semana a dos individuos que presuntamente propinaron una paliza con unas muletas de madera a un hombre en el centro de Palma. La víctima, que sufrió lesiones en todo el cuerpo, contó a los policías que le habían atacado sin ningún motivo, mientras le decían: "Te vamos a matar si no te vas de aquí".

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el sábado de la semana pasada por la noche. La víctima explicó que cuando se encontraba en las inmediaciones de la plaza de la Ferreria, en Palma, fue agredido sin motivos aparentes por dos personas.

Sobre las diez de la noche, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional acudió al lugar tras recibir el aviso de una agresion, y allí los agentes encontraron a un hombre que presentaba heridas y contusiones en la cabeza, piernas y espalda. El herido manifestó que mientras se encontraba caminando por la plaza había sido atacado por la espalda por dos individuos.

La víctima manifestó que los agresores le golpearon repetidas veces con unas muletas de madera. Añadió que desconocía el motivo de la agresión y que únicamente le dijeron: "Te vamos a matar si no te vas de aquí". Tras golpearle, los hombres se escaparon, dejándole malherido en el suelo.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la victima dada la gravedad de las heridas, que precisaron puntos de sutura.

Tras las manifestaciones y características aportadas por la víctima, los agentes realizaron varias batidas por las calles adyacentes y poco despues localizaron a dos hombres cuya descripción coincidía con la aportada por la víctima. Los sospechoso, al ver a la patrulla, aceleraron el paso para tratar de huir, aunque fueron interceptados rápidamente.

Ante los indicios de que se trataba de los agresores, los policías les arrestaron como presuntos autores de un delito de lesiones y les trasladaron hasta las dependencias policiales