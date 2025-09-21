Arrestado por una oleada de hurtos a bañistas en la playa de Cala Major, en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado miércoles a un ciudadano ucraniano como presuntos autor de una oleada de hurtos a bañistas en la playa de Cala Major, en Palma. El delincuente habría utilizado las tarjetas sustraídas para realizar compras y llegó a quedar con una de sus víctimas para devolverle su documentación a cambio de cien euros, por lo que además de los hurtos está acusado de los delitos de estafa y extorsión.

Según informan fuentes policiales, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste de la Policía Nacional inició una investigación tras detectar un aumento alarmante de hurtos en la playa de Cala Major.

Todos los robos se cometían cuando las víctimas se iban al mar y dejaban sus efectos en la arena. Al regresar comprobaban que les habían sustraído todos sus efectos personales. Las víctimas, en su mayoría turistas, sufrían graves perjuicios, ya que además de quedarse sin documentación, dinero y tarjetas bancarias, el ladrón también se llevaba las llaves de los vehículos que alquilaban para desplazarse por la isla, teniendo que sufragar la restitución de la llave a la empresa de alquiler.

Además en algunos casos utilizaban las tarjetas sustraídas para efectuar compras en establecimientos ubicados en las proximidades de la playa de Cala Major. El ladrón llegó con alguna víctima para devolverle sus efectos a cambio de dinero. Un turista tuvo que pagar cien euros para recuperar su documentación.

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones en las que se logró identificar a un hombre como autor de los hechos. Las pesquisas policiales consiguieron incriminarle en siete hurtos, dos estafas y una extorsión, si bien los agentes están convencidos que era el supuesto responsable del resto de hurtos producidos en esa zona y que causaron alarma entre los bañistas que acudían al lugar.

Los investigadores consiguieron localizar el pasado miércoles al hombre que habían identificado, que fue detenido como presunto autor de siete hurtos, dos estafas y un delito de extorsión.