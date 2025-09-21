Alarma por un incendio en un coche en un aparcamiento subterráneo en Palma
El vehículo quedó totalmente destruido y el humo invadió todo el sótano del edificio, en la calle San Vicente de Paul
Los Bombers de Palma sofocaron ayer por la noche un incendio que destruyó un coche en el interior de un garaje comunitario subterráneo en un edificio de la calle San Vicente de Paul, en Palma. El siniestro provocó una gran alarma en el vecindario, porque el humo se extendió por todo el sótano, aunque no se produjeron daños personales.
Según confirman fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se declaró sobre las diez de la noche en un coche aparcado en un garaje subterráneo, en el número 7 de la calle San Vicente de Paul. Cuando llegaron al lugar las dotaciones de emergencia todo el sótano estaba lleno de humo.
Los Bombers tuvieron que trabajar durante cerca de dos horas para extinguir el fuego y ventilar el subterráneo. Finalmente el coche incendiado quedó totalmente destruido, mientras que los vehículos que estaban en los alrededores sufrieron desperfectos por el humo y las altas temperaturas. En el siniestro no se registraron daños personales.
