Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados

Una trabajadora del Ib-Salut ha sido condenada a un año y medio de prisión por borrar intencionadamente la información de 1.712 embriones y 414 óvulos congelados en la Unidad de Reproducción del hospital Son Llàtzer, en Palma. La acusada, de 42 años, accedió sin autorización al banco de datos del departamento y eliminó los registros en los que constaban el nombre de cada paciente, entre otra información. La mujer, que ayer reconoció su culpabilidad y aceptó la pena tras pactar con la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad, cometió los hechos cuando le comunicaron su traslado a otro centro. En la vista se declaró autora de delitos de daños informáticos y revelación de secretos y acató también una inhabilitación para cargo o empleo público de un año y medio y el pago de una multa. La magistrada dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.

La procesada trabajaba como auxiliar administrativo en el Servicio de Salud y estuvo destinada de forma temporal en la Unidad de Reproducción de Son Llàtzer para gestionar el banco de datos de embriones congelados. Esta técnica de conservación suele utilizarse para casos de fecundación in vitro y permite mantenerlos almacenados durante años en buen estado para intentar con ellos futuros embarazos con técnicas de reproducción asistida. Por su cometido, la acusada tenía acceso a un documento en red donde se anotaban los pacientes que firmaban el consentimiento informado de mantenimiento de embriones congelados, con sus correspondientes renovaciones. Esta información es fundamental para el funcionamiento del servicio, ya que ahí constan los datos de los pacientes, con sus embriones y óvulos.

Traslado de centro

El 9 de noviembre de 2023 le comunicaron a esta trabajadora que finalizaba su etapa en Son Llàtzer y debía regresar al hospital Joan March, integrado en el mismo sector sanitario. A partir de ese momento dejó de formar parte de la Unidad de Reproducción. Durante los cinco días siguientes, ya sin autorización, utilizó su clave personal y el permiso de acceso con el que había estado trabajando para acceder al banco de datos y borró intencionadamente los registros, en los que figuraba la información de 1.712 embriones y 414 óvulos.

Como ella misma admitió ayer en el juicio, lo hizo a sabiendas de que no podía hacerlo y con un claro ánimo de perjudicar el funcionamiento normal de la Unidad de Reproducción de Son Llàtzer. También era consciente de que la gravedad de sus actos y de las consecuencias que tenían para la seguridad de las pacientes. El borrado masivo fue descubierto el 14 de noviembre de 2023 y el servicio informático del Ib-Salut no consiguió revertirlo. Sin embargo, se pudo recuperar toda la información eliminada gracias a una copia de seguridad de una hoja de cálculo y otros documentos escritos, cuya existencia no conocía la acusada.

Revelación de secretos

Los hechos fueron denunciados y la investigación permitió identificar a la trabajadora como la autora del borrado. Un juzgado de instrucción asumió las pesquisas y la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad, en representación del Ib-Salut, reclamaron para la acusada una condena de dos años de prisión. Acusaciones y defensa alcanzaron ayer un acuerdo de conformidad que culminó con la condena de la mujer por delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Acató finalmente penas que suman un año y medio de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para cargo o empleo público.