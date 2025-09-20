Son Llàtzer mantiene que el borrado de información de los embriones congelados no comprometió su identificación

El hospital de Son Llàtzer de Palma mantiene que el borrado de datos de 1.700 embriones y 414 óvulos congelados, por el que ayer fue condenada una exempleada del centro, no comprometió su trazabilidad ni su identificación. Según indican en un comunicado, "el hospital cuenta con mecanismos de respaldo, auditoría y control redundantes que asegurn la integridad de la información del material almacenado".

El pasado jueves, una extrabajadora del centro hospitalario fue condenada a un año y medio de cárcel tras admitir que había borrado intencionadamente la información de 1.712 embriones y 414 óvulos congelados que estaban guardados en la Unidad de Repróducción del centro. Segun se expuso durante la vista, el borrado masivo de datos fue descubierto en noviembre de 2023. Aunque no pudo ser revertido, la información pudo ser recuperada gracias a una copia de seguridad y otros mecanismos, cuya existencia desconocía la mujer acusada.

Frente a esta información, la dirección del hospital palmesano ha difundido hoy un comunicado para trasladar "un mensaje de tranquilidad" a las personas que pudieran haberse visto afectadas por el borrados de datos de los embriones congelados. Según el centro, "en ningún momento se ha visto comprometida la trazabilidad ni la identificación de los embriones y ovocitos, ya que todo el material biológico se encuentra íntegramente preservado, bajo custodia segura y correctamente vinculado a cada paciente".

Desde Son Llátzer destcan también que "el hospital cuenta con mecanismos de respaldo, auditoría y control redundantes que aseguran la integridad de la información y del material almacenado"

El comunicado concluye que "este episodio constituye un hecho absolutamente aislado, sin ninguna repercusión clínica ni biológica para los pacientes".