La Policía descubre una gran plantación de marihuana en una finca abandonada de Son Sardina, en Palma

Agentes de la Policía Nacional intervinieron una gran plantación de marihuana, con unas 400 plantas, escondida en una dependencia camuflada instalada en la planta superior de una casa abandonada de Son Sardina, en Palma. La finca contaba con una instalación eléctrica de gran potencia enganchada ilegalmente a la red pública. En la intervención fue detenido un hombre, que se encargaba de vigilar el cultivo.

El operativo policial se llevó a cabo el pasado miércoleds por parte de agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, que detuvieron a un hombrecomo presunto autor de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación se inició tras recibir diversas informaciones que apuntaban a que una finca de Son Sardina podrían estar dedicándose al cultivo, elaboración y preparación de marihuana a gran escala y su posterior venta y distribución en esta Isla

La investigación de los agentes del Grupo II de Estupefacientes permitieron confirmar que la finca siempre estaba siempre vigilada por alguna persona. Se trataba de una vivienda abandonada, con puertas y ventanas tapiadas, en el interior de un solar de varios cientos de metros cuadrados, lo que le confería una gran privacidad.

Los policías dedujeron que la casa no podía estar siendo utilizada como vivienda, ya que se encontraba en un estado de claro abandono. Sin embargo, constataron que contaba con una potente instalación eléctrica, al parecer con una conexión ilegal al tendido.

Las gestiones con la compañía de distribución eléctrica permitieron confirmar que en la finca había un elevado consumo de energía eléctrica aunque no tenía ningún contrato con la suministradora.

Con toda esta informació, el pasado miércoles por la mañana los agentes del Grupo II llevaron a cabo un operativo , en el que accedieron a la finca y arrestaron al presunto responsable, que estaba en el interior de la casa.

Durante el registro de la finca los agentes comprobaron que el acceso a la planta superior estaba cegado. Sin embargo, localizaron un hueco habilitado en el techo de la planta. En la pared habían instalado unos anclajes de hierro que formaban una especie de escalera. De esta manera los policías pudieron entrar en las dependencias superiores. Allí encontraron una habitación cerrada de la que salía un fuerte olor a marihuana. En su interior encontraron un invernadero donde había una gran plantación de cannabis.

La plantación contaba con un sistema de ventilación de gran potencia y focos para potenciar el crecimiento de las plantas. Los agentes hallaron una gran cantidad de utensilios para la elaboración de la droga como macetas, lámparas de gran voltaje y demás útiles para el cultivo. En total había 400 plantas de marihuana. Una vez recogidas arrojaron un peso total de 27 kilos.

Los agentes solicitaron la presencia en la finca de técnicos de la empresa encargada del fluido eléctrico de la ciudad, que confirmaron que la conexión eléctrica era ilegal y la desconectaron.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana para eliminar esta clase de cultivos ilegales. Los ciudadanos pueden alertar sobre cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.