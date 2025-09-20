Matilde Muñoz, la dignidad y el forense

Me llamo Miguel Ángel y tuve la fortuna de conocer a Matilde Muñoz -Mati- en el año 1993, siendo alumno suyo en el centro de Yoga Vasudeva de Palma. Forjamos una bonita amistad y por las circunstancias concurrentes, unimos nuestras vidas durante unos años hasta el final de aquella década.

Vivimos juntos, viajamos juntos, trabajamos juntos… Una interminable lista de experiencias, momentos, emociones que se graban a fuego en el corazón y que quedarán para siempre en mi recuerdo.

Tras la separación, se mantuvo un vínculo amistoso donde hablábamos ocasionalmente. Cuando pasaba por Palma, casi siempre nos encontrábamos en una tónica de respeto, cariño y amistad. El pasado 21 de junio, 10 días antes del fatídico desenlace, Mati me envió un mensaje de vozpara saludarme y recordarme que pasaría por Palma confiando que nos viéramos.

Irónicamente, con su particular encanto y simpatía, en tono distendido e informal, su mensaje de voz comenzaba: «Miguel ¿cómo estás querido? ¿Todavía vivo y coleando? ¡Pues yo sí!…»

Las palabras de sus amigas que definen muy bien sus bondades, sus virtudes, no le hacen justicia. Era mucho más… ¡era divina! Una Diosa dedicada al amor, sólo repartir y repartir… amor para sus amigos, amor para los animales, las plantas, la naturaleza… todo ser viviente, incluso inerte, recibía el respeto que Mati le otorgaba…

Que en paz descanses mi querida ‘Mari-Mati’, pues así la llamaba yo cariñosamente.

La noche de autos, madrugada del 2 de julio, Mati perdió la vida a manos de unos miserables desalmados por una pequeña y mísera cantidad de dinero. Según el examen forense, Mati murió con violencia, y mucha, a manos de dos «valientes», dos jóvenes «campeones» treintañeros frente a un rival indefenso, de poca fuerza por su físico y por su edad, seguramente con ensañamiento. No quiero imaginar el dolor y la angustia de Mati en aquellos momentos que ojalá pasaran rápido, pues su destino ya estaba sellado.

Aparte de robarle la vida, le robaron la dignidad. Su cuerpo delgado sin demasiadas «carnes» fue envuelto en una sábana, quizás sucia, abandonado de cualquier manera en una zona del hotel, trasladado días más tarde a otra zona, luego al exterior y finalmente enterrada de mala manera bajo la arena de la playa, «como un perro muerto, fétido, maloliente…» Disculpen lo macabro y frívolo del discurso. Tengo el corazón encogido ¡lo siento!

Tratada con absoluto desprecio, considerando además que en aquel país, la curva de temperaturas de aquellos días fomentaba sin duda alguna la descomposición de ese cuerpo, de ese amor de persona que un día -y muchos otros- yo pude abrazar con amistad, con cariño y con amor.

Mati no se lo merecía. Es un tópico, pues nadie se lo merece, pero me sale del corazón, que no entiende de tópicos, de gramática, de números… entiende de emociones, alegrías, tristezas…

Una vez hallado su cuerpo, Mati comenzó a recuperar esa dignidad perdida, que le fue robada por aquellos descerebrados criminales. Los efectivos de la policía y/o sanitarios encargados de su custodia la trasladaron al hospital, sin perder un ápice de respeto, pues aún sin estar allí, me lo dice el corazón.

Tras unos días y debiendo respetar los trámites legales y burocráticos, unido al hecho de que sólo había un médico forense para atender una importante población, se pudo llevar a cabo su autopsia.

No estuve allí ni conocí al doctor, de nombre Arfi, pero mi corazón me dice que es un buen hombre, pues la profesión de la medicina suele estar unida a un perfil de buenas personas, honorables y respetuosas, en cualquier país del mundo. En estas cosas no existen primeros ni terceros mundos, algo que precisamente Mati me enseñó a través de su humildad y sencillez.

Un Doctor donde más allá del tratamiento técnico, científico-médico para averiguar el máximo de detalles y pruebas que le provocaron la muerte a nuestra Mati, necesarias y exigidas por la ley para resolver y enjuiciar el crimen, las manos de ese señor doctor le devolvieron todo el respeto y toda la dignidad que Mati había perdido, tratando su cuerpo, incluso usando el oportuno pero frío instrumental, con el honor y dignidad que Mati necesitaba y merecía. Incluso con cariño. No lo dudo porque me lo dice el corazón.

Porque ese Señor Doctor, quien todos los días escucha el lamento de las familias desde el exterior, y pese a la ausencia de familiares o allegados de Mati en el hospital, salvo el periodista español Joaquín Campos y su compañera Mar, quienes gozaban del permiso de la familia para actuar en su nombre e involucrados personal y humanamente en el caso (más allá de la parte profesional divulgadora), ese Señor Doctor también es Doctor en empatía, pues sabe que cualquier día podría tener en la mesa de estudio un familiar querido, amigo o allegado, con las mismas manos, el mismo respeto, delicadeza y cariño.

Mi agradecimiento infinito al Doctor Arfi, que sin dudarlo estoy seguro compartirán la familia, Nacho su sobrino portavoz y gladiador incansable enfrentado a la sinrazón de un escenario casi surrealista donde parece que no hay respuestas desde las autoridades y a la altura que la situación y la familia se merece, aparentemente sólo irregularidades y ausencia de respeto al conocer los resultados de la autopsia por los medios. También todas las amigas y amigos repartidos por todo el mundo… con un sentido y caluroso abrazo y deseándole lo mejor, que Dios (Alá si es musulmán) lo bendiga a Vd. y su familia, Sr. Doctor.