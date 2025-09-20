El helicóptero de los Bombers rescata a un excursionista herido en Cala Bóquer, en Pollença

El helicóptero Milana, de los Bombers de Mallorca, ha rescatado esta tarde a un excursionista de 70 años que ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza al caer en los alrededores de Cala Bóquer, en Pollença. La aeronave ha evacuado a la víctima directamente al hospital de Son Espases, donde ha quedado ingresado.

Según informan los Bombers, sobre las tres de la tarde se ha recibido un aviso de que un hombre de 70 años había sufrido una caída mientras realizaba una excursión por la zona de Cala Bóquer y había recibido un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar se ha desplazado el helicóptero Milana, de los Bombers, con efectivos del Grup de Rescat de Muntanya (GRM). La dotación de la aeronave ha localizado al hombre herido y, tras prestarle las primeras asistencias, le han evacuado directamente a Son Espases.