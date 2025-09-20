Detenido un vendendor ambulante por pegar a un turista para robarle la cartera en s'Arenal
La Policía Local intervino al sospechoso varias bolsitas con marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis
Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el sábado de la semana pasada a un ciudadano senegalés de 35 años que presuntamente se dedicaba a vender droga en s'Arenal y que había golpeado a un turista para quitarle la cartera.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron en la madrugada del pasado día 13. Una patrulla que realizaba un control en la Playa de Palma en el marco del dispositivo Seguridad Turística (Setur 2025) estaba identificando a un hombre que al parecer se dedicaba a la venta ambulante de tabaco y "vapers" en la zona. En ese momento se acercó un turista que informó a los agentes de que el individuo le acababa de sustraer su cartera, y que cuando intentó recuperarla le había propinado un puñetazo que le provocó una hemorragia en la nariz.
Mientras inspeccionaban la riñonera que portaba el detenido, un agente en prácticas que participaba en el operativo descubrió que había un doble fondo oculto, donde escondía doce bolsitas con marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis, así como 165 euros en efectivo.
El hombre, senegalés de 35 años, fue detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de droga, hurto y lesiones. La Policía Local realizó las diligencias y las entregó, junto al arrestado, a la Policía Nacional.
