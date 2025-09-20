Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piden 3,5 años de cárcel a un hombre por azuzar a sus perros para que mataran un cabrito en Inca

El sospechoso está acusado de un delito de maltrato animal

El juicio se celebrará en los juzgados de Vía Alemania

El juicio se celebrará en los juzgados de Vía Alemania / B. Ramon

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre se enfrenta a peticiones de hasta tres años y medio de cárcel por azuzar a dos perros suyos para que atacaran a una cabra y un cabrito, que falleció, en Inca. La Fiscalía y la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), personada como acusación particular, sostienen que el procesado, de 67 años, actuó «con gratuidad y para su divertimento personal» y que grabó los ataques para luego hacerlos circular a través de WhatsApp.

Los hechos, según las acusaciones, ocurrieron ante de septiembre de 2023, aunque no se puede precisar la fecha exacta. La Fiscalía asegura que el encausado azuzó a dos perros de raza pastor belga para que mordieran y atacaran a una cabra y un cabrito, al que los canes causaron la muerte. Sostiene además que el hombre "se jactó de su conducta", ya que grabó con su teléfono móvil los ataques y distribuyó los vídeos.

La Fiscalía solicita para él una pena de un año y medio de prisión, mientras ABADA solicita tres años y medio de cárcel. El acusado fue detenido en sa Pobla a mediados de 2023 por la Guardia Civil, que le retiró los dos perros pastor belga autores del ataque. La vista previa celebrada ayer terminó sin acuerdo y el juicio se celebrará el año que viene.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  2. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  3. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  4. Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
  5. Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
  6. Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
  7. “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
  8. Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido

Matilde Muñoz, la dignidad y el forense, por Miguel Ángel Jiménez Merino

Matilde Muñoz, la dignidad y el forense, por Miguel Ángel Jiménez Merino

Matilde dejó un audio con su intención de viajar a Mallorca, días antes de ser asesinada en Indonesia

Matilde dejó un audio con su intención de viajar a Mallorca, días antes de ser asesinada en Indonesia

Piden 3,5 años de cárcel a un hombre por azuzar a sus perros para que mataran un cabrito en Inca

Piden 3,5 años de cárcel a un hombre por azuzar a sus perros para que mataran un cabrito en Inca

Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados

Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados

Los Bombers de Mallorca rescatan a dos excursionistas heridos en el Torrent de Pareis y en el Puig des Galatzó

Los Bombers de Mallorca rescatan a dos excursionistas heridos en el Torrent de Pareis y en el Puig des Galatzó

La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

Detenido por tocar las nalgas a una mujer que tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma

Detenido por tocar las nalgas a una mujer que tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma

Dos mujeres pegan una paliza a un hombre para robarle el móvil en Palma

Dos mujeres pegan una paliza a un hombre para robarle el móvil en Palma
Tracking Pixel Contents