Piden 3,5 años de cárcel a un hombre por azuzar a sus perros para que mataran un cabrito en Inca

Un hombre se enfrenta a peticiones de hasta tres años y medio de cárcel por azuzar a dos perros suyos para que atacaran a una cabra y un cabrito, que falleció, en Inca. La Fiscalía y la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), personada como acusación particular, sostienen que el procesado, de 67 años, actuó «con gratuidad y para su divertimento personal» y que grabó los ataques para luego hacerlos circular a través de WhatsApp.

Los hechos, según las acusaciones, ocurrieron ante de septiembre de 2023, aunque no se puede precisar la fecha exacta. La Fiscalía asegura que el encausado azuzó a dos perros de raza pastor belga para que mordieran y atacaran a una cabra y un cabrito, al que los canes causaron la muerte. Sostiene además que el hombre "se jactó de su conducta", ya que grabó con su teléfono móvil los ataques y distribuyó los vídeos.

La Fiscalía solicita para él una pena de un año y medio de prisión, mientras ABADA solicita tres años y medio de cárcel. El acusado fue detenido en sa Pobla a mediados de 2023 por la Guardia Civil, que le retiró los dos perros pastor belga autores del ataque. La vista previa celebrada ayer terminó sin acuerdo y el juicio se celebrará el año que viene.