Arrestan a dos menores y un joven con un coche robado tras una peligrosa persecución en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Palma a dos menores y a un joven que iban en un coche robado que se había escapado de la Guardia Civil de Artà a 140 kilómetros por hora en el interior del núcleo urbano. Cuando fueron localizados en la barriada palmesana de Son Gotleu trataron de nuevo de huir. Llegaron a circular a gran velocidad en sentido contrario por algunas calles y pusieron en riesgo a varios viandantes, que estuvieron a punto de ser atropellados.

Según informa la Policía Nacional, los sospechosos son un joven argelino y dos menores de edad, que fueron arrestados por los delitos de sustracción de vehículo, resistencia y desobediencia y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el martes de madrugada, cuando la Policía Nacional fue informada por la Guardia Civil de que un vehículo se había dado a la fuga en la carretera de Artà. Una patrulla de la Benemérita había tratado de interceptar un coche sospechoso, aunque el conductor realizó numerosas maniobras evasivas y llegó a alcanzar en algún tramo urbano los 140 kilómetros por hora.

El vehículo había sido sustraído y denunciado el pasado viernes en Palma. La patrulla de la Guardia Civil aportó los datos del vehículo al 091 y alertó de que se dirigía a Palma a toda velocidad.

Las patrullas de Policía Nacional que estaban de servicio recibieron el aviso de inmediato y se puso en marcha un dispositivo de localización y detención del vehículo en las principales vías de acceso a esta ciudad.

Poco después una patrulla de la Policía Nacional localizó en el barrio de Son Gotleu un turismo cuyas características y matrícula coincidían como las del vehículo que se había dado a la fuga. Los agentes comprobaron que en su interior viajaban tres jóvenes.

Los ocupantes del coche, al percatarse de la presencia de los agentes, iniciaron nuevamente la huida. Aceleraron su marcha y realizaron maniobras temerarias. Llegaron a circular en dirección contraria por las estrechas calles de la barriada palmesana y pusieron en grave peligro a los viandantes que se encontraban en su camino y a los agentes.

La persecución prosiguió sin que los agentes les perdieran de vista en ningún momento, hasta que vieron que el vehícuo frenaba bruscamente y sus tres ocupantes salian y echaban a correr, dejándolo abandonado en medio de calle.

Los agentes continuaron la persecución a la carrera y vieron que los sospechosos se separaban. Dos de ellos se metieron en un portal, donde fueron interceptados por una patrulla. El tercero siguió corriendo pero fue alcanzado por otra dotación policial poco después.

Los policías que capturaron a los dos chicos en el portal comprobaron que eran menores de edad, y reconocieron a uno como el que conducía el vehículo en su huida, mientras que el otro era el que iba sentado en el asiento del copiloto. El tercer joven era un adulto de origen argelino. Al cachear a los menores los agenes les intervinieron diversos objetos presuntamente robados, como gafas, tarjetas identificativas a nombre de una joven y una mochila con ropa de mujer.

La Policía localizó al dueño del vehículo sustraído, que acudió poco después al lugar. El vehículo presentaba diversos golpes y daños causados por los presuntos autores. En su interior había un teléfono móvil y dos baterías portátiles, que según el propietario no eran suyos, aunque echó en falta 400 euros.

Los jóvenes fueron presuntos autores por delitos de hurto de vehículo. Al conductor se le imputa también un delito contra la seguridad vial y al mayor de edad otro de por resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, ya que en el momento de su detención se enfrentó violentamente a los policías.