Un anciano fallece ahogado en la playa de la Colónia de Sant Pere, en Artà

Un anciano de 80 años ha fallecido esta tarde ahogado cuando se bañaba en la playa de la Colònia de Sant Jordi, en el término municipal de Artà. Al lugar se has desplazado al lugar y han intentado reanimar a la víctima, sin éxito.

Según informa el 061, el incidente ha ocurrido sobre las dos y media de la tarde en la playa de la la Colònia de Sant Jordi. Un hombre de 80 años ha sido rescatado del agua en situación de parada cardiorrespiratoria. Los equipos del 061 que han acudido al lugar le han realizado las maniobras de resucitacion cardiopulmonar, pero no han podido evitar que falleciera.