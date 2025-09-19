La Policía Local retira cinco altavoces que causaban molestias en la Playa de Palma
En el mismo operativo los agentes intervinieron 350 camisetas deportivas falsificadas a un vendedor ambulante
La Policía Local de Palma retiró el pasado sábado cinco potentes altavoces que causaban molestias en s'Arenal. En el mismo dispositivo los agentes intervinieron 350 camisetas falsificadas que fueron abandonadas por un vendedor ambulante.
La intervención se enmarca dentro de la campaña Seguridad Turistica (Setur 2025) que la Policía Local lleva a cabo desde el principio del verano. El pasado sábado por la tarde los agentes realizaron una intervención contra conductas incívicas en la Playa de Palma, que se saldó con la retirada de cinco altavoces de gran tamaño que generaban molestias entre los vecinos y bañistas entre los balnearios 6 y 7 de s'Arenal.
Los agentes levantaron cinco actas de denuncia por infracción del artículo 47 de la Ordenanza Cívica, que prohíbe el uso de equipos de sonido que puedan generar un impacto acústico significativo. Los altavoces fueron retirados a diferentes grupos de personas que causaban molestias al resto de usuarios. Esta infracción leve puede suponer una sanción de hasta 750 euros en su grado máximo.
En el mismo dispositivo, se intervinieron 350 camisetas deportivas presuntamente falsificadas, después de que un vendedor las abandonara. También se actuó contra la venta ambulante de bebidas elaboradas, tabaco y vaporizadores. Este material fue trasladado a dependencias policiales para su destrucción.
