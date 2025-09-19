Dos mujeres pegan una paliza a un hombre para robarle el móvil en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos mujeres españolas que presuntamente propinaron una paliza a un hombre en su casa para robarle el teléfono móvil.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles en Palma. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue requerida por dos hombres en la calle. Uno de ellos presentaba heridas en el rostro y un profundo corte en la frente.

El herido explicó que momentos antes dos mujeres a las que conocía de la zona habían llamado a la puerta de su domicilio. Cuando les abrió comenzaron a insultarle y amenazarle, y de repente se abalanzaron sobre él sin ningún motivo aparente y le propinaron manotazos y puñetazos por todo el cuerpo y más intensamente en el rostro.

El hombre dijo que mientras le agredían una de las mujeres se metió en su domicilio y se apoderó de un teléfono móvil, y se escaparon corriendo escaleras abajo. El denunciante las siguió con la intención de recuperar su teléfono, pero ellas se giraron contra él y le golpearon de nuevo. Una llegó a morderle en el antebrazo antes de darse a la fuga con el teléfono.

Los agentes solicitaron presencia del 061 para atender al hombre por las heridas que presentaba e iniciando un dispositivo de localización de las presuntas autoras de los hechos.

Transcurridos unos minutos una patrulla de Policía Nacional localizó a una mujer, cuyas características coincidían plenamente con las de las agresoras, La sospechosa, al ver a los agentes, cambió bruscamente de dirección y aceleró el paso en un intento de escapar.

Los agentes procedieron a su identificación. La mujer manifestó que no había tenido nada que ver con la agresión y señalo a la otra como la responsable y quien se había quedado con el móvil.

Los agentes la arrestadon por un delito de robo con violencia, y la trasladaron hasta dependencias policiales.

Mientras tanto, otra patrulla de la Policía Nacional localizó cerca de la Puerta Sant Antoni, a una mujer, mujer cuyas características físicas coincidan plenamente con las de la segunda agresora, por lo que la interceptaron.

Una vez identificada y ante los indicios de que se trataba de la segunda implicada en el robo con violencia, fue detenida y trasladada a Jefatura.

Las detenidas fueron puestas a disposición judicial. El titular del juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión de las dos.