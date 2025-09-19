Dos detenidos por apuñalar a un hombre durante una reyerta multitudinaria en Ciutadella, en Menorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ciutadella, en Menorca, a un hombre colombiano y a un menor de edad, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y de riña tumultuaria respectivamente.

Según informan desde la Policía Nacional, sobre las tres y media de la tarde del martes, un policía nacional fuera de servicio, perteneciente al Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Ciutadella, presenció una riña entre un grupo de jóvenes. En ese momento, uno de ellos acometió contra otro, que cayó al suelo. El grupo se disolvió y los implicados se escaparon. El agente fuera de servicio comunicó lo ocurrido a las patrullas de la Policía Nacional.

Poco después acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y comprobaron que había un joven tendido en el suelo que había sufrido una puñalada, por lo que le prestaron asistencia. La víctima fue trasladada en amulancia a un centro hospitalario. La vida de la víctima no corre peligro.

Posteriormente el agente fuera de servicio , junto con el resto de patrullas de Policía Nacional y en colaboración con Policía Local, que se unió a la búsqueda de los autores, consiguieron localizar y detener al menor de edad por ser presunto autor de un delito de riña tumultuaria. Además, se localizó un cuchillo que portaba, del que había intentado deshacerse en las inmediaciones.

Pocas horas después se procedió a la detención del mayor de edad por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al apuñalar a la víctima. Se le identificó gracias a la descripción física y a la intervención de Policía Científica.

La Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciudadela de Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos con el fin de llegar al total esclarecimiento de los hechos. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.