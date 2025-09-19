Detenido por tocar las nalgas a una mujer que tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado jueves a un ciudadano pakistaní como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, a la que tocó los glúteos cuando tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron a principios de este mes. La víctima estaba tumbada boca abajo tomando el sol en la playa de Can Pere Antoni, cuando notó que alguien le agarraba los glúteos.

La mujer se giró rápidamente y empezó a gritar, por lo que el individuo se dio a la fuga. Varios testigos le dijeron entonces a la mujer que antes habían visto que el hombre le hacía fotos sin que ella se diera cuenta, y le mostraron un vídeo que le habían grabado en el que aparecía el sospechoso.

La víctima y otras personas fueron tras el presunto agresor y lograron interceptarle. El hombre les enseñó la fotos que había tomado a la mujer en bikini . Cuando le dijeron que iban a avisar a la Policía, el individuo volvió a escaparse.

Posteriormente la víctima y una testigo denunciaron los hechos en la Jefatura Superior de Policía. La mujer explicó lo sucedido mientras que la testigo añadió que había visto cómo el hombre se llevaba la mano a los genitales mientras estaba cerca de ella.

La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación y realizó diversas gestiones hasta que pudo pudo localizar al hombre gracias a las fotos y vídeos que realizaron diversos testigos y que aportó la víctima a su denuncia. El sospechoso fue detenido ayer como prsunto autor de un delito de agresión sexual.