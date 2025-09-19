Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro años de cárcel por rajar el cuello a un joven con una botella rota en Gomila

La víctima sufrió un corte en la vena yugular y tuvo que ser hospitalizada de urgencia

El joven condenado, ayer en la vista celebrada en la Audiencia.

El joven condenado, ayer en la vista celebrada en la Audiencia. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un joven aceptó ayer una condena de cuatro años de prisión por intentar matar a otro, al que rajó el cuello con una botella rota, durante una trifulca en la zona de Gomila, en Palma. La víctima sufrió un corte en la vena yugular y tuvo que ser hospitalizada. El acusado reconoció los hechos durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial y se declaró autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con las atenuantes de reparación parcial del daño, ya que ha entregado 18.000 de los 25.000 euros de indemnización reclamados, y drogadicción.

Los hechos ocurrieron hacia las seis y media de la madrugada del 25 de agosto de 2024. Dos grupos de jóvenes, según informó entonces la Policía Nacional, se enzarzaron en una discusión cuando uno de ellos recriminó al otro unos daños en un vehículo. Acabaron llegando a las manos y durante la trifulca el acusado cogió una botella de cristal, la rompió y atacó con ella a uno de sus rivales. Primero lo apuñaló en el cuello y luego en la mano. El agresor huyó, dejando malherida a la víctima.

Corte en la yugular

El perjudicado sufrió un corte en la vena yugular y empezó a sangrar abundantemente. Los médicos comprobaron que también le había seccionado un tendón. Estuvo cinco días hospitalizado y tardó cuatro meses en recuperarse.

La Policía Nacional inició una investigación y el grupo de Homicidios realizó diversas gestiones para identificar y detener al agresor. Fue finalmente arrestado en enero de este año y desde entonces permanece en prisión. Ayer reconoció los hechos ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia y se conformó con una condena de cuatro años de cárcel.

