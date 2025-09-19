Los Bombers de Mallorca rescatan a dos excursionistas heridos en el Torrent de Pareis y en el Puig des Galatzó

Dotaciones de los Bombers de Mallorca han rescatado hoy al mediodía, en un lapso de apenas una hora, a dos excursionistas que han resultado heridos al caer en el Torrent de Pareis y en el Puig des Galatzó.

El primer siniestro ha ocurrido a la una del mediodía, cuando una mujer ha caído mientras realizaba una excursión por el Torrent de Pareis, en Escorca, y ha sufrido una fractura en un tobillo. La víctima ha sido evacuada por aire en el helicóptero Milana de los Bombers de Mallorca, que la ha trasladado directamente a Son Espases.

Apenas una hora después, a las dos de la tarde, un hombre de 61 años se ha fracturado una pierna al caer mientras trataba de ascender al Puig des Galatzó. Al lugar han acudido dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) de los Bombers, que lo han evacuado.