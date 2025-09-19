La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

La Fiscalía reclama penas que suman 39 años de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su hijo y a las dos hijas de su pareja en Palma. Los abusos y agresiones se sucedieron a lo largo de tres años, según sostiene el ministerio público. La acusación detalla numerosos episodios de vejaciones, humillaciones, tocamientos, penetraciones, grabaciones y exhibición de material pornográfico a los menores, dos niñas y un niño que tenían 5, 8 y 11 años. La Audiencia Provincial ha señalado una vista previa del juicio para el próximo lunes. El procesado tiene abierto otro proceso judicial por presuntos malos tratos a la mujer.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y junio de 2019, siempre según el relato que consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. El acusado mantuvo a los tres menores "en un clima de terror", haciéndoles presenciar agresiones físicas, insultos y amenazas continuas a su madre, que hacía extensivos a los niños. El hombre sometió además a los pequeños a diversas prácticas sexuales.

Abusos y violaciones

Detalla la Fiscalía que se masturbaba habitualmente ante ellos y que colocó una cámara de vídeo en el baño para grabar a una de las niñas mientras se duchaba para luego ver las imágenes con ella. También desgrana diversas violaciones y abusos sexuales a sus dos hijastras y sostiene que veía películas pornográficas junto a su hijo.

Los tres menores presentan secuelas psíquicas por estos episodios, con conductas autolesivas, ideaciones suicidas y temor extremo al acusado. La Fiscalía imputa al sospechoso ocho delitos de maltrato psíquico habitual, utilización de menor para la elaboración de material pornográfico, abuso sexual con penetración, determinación a menor a presenciar abusos sexuales y exhibición de material pornográfico.

Por todos ellos reclama penas que suman 39 años de prisión e indemnizaciones de 18.000, 24.000 y 30.000 euros para los tres menores por los daños morales, así como la privación de la patria potestad.