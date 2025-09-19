La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma
El sospechoso está acusado de ocho delitos por los abusos y malos tratos supuestamente cometidos durante tres años
La Fiscalía reclama penas que suman 39 años de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su hijo y a las dos hijas de su pareja en Palma. Los abusos y agresiones se sucedieron a lo largo de tres años, según sostiene el ministerio público. La acusación detalla numerosos episodios de vejaciones, humillaciones, tocamientos, penetraciones, grabaciones y exhibición de material pornográfico a los menores, dos niñas y un niño que tenían 5, 8 y 11 años. La Audiencia Provincial ha señalado una vista previa del juicio para el próximo lunes. El procesado tiene abierto otro proceso judicial por presuntos malos tratos a la mujer.
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y junio de 2019, siempre según el relato que consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. El acusado mantuvo a los tres menores "en un clima de terror", haciéndoles presenciar agresiones físicas, insultos y amenazas continuas a su madre, que hacía extensivos a los niños. El hombre sometió además a los pequeños a diversas prácticas sexuales.
Abusos y violaciones
Detalla la Fiscalía que se masturbaba habitualmente ante ellos y que colocó una cámara de vídeo en el baño para grabar a una de las niñas mientras se duchaba para luego ver las imágenes con ella. También desgrana diversas violaciones y abusos sexuales a sus dos hijastras y sostiene que veía películas pornográficas junto a su hijo.
Los tres menores presentan secuelas psíquicas por estos episodios, con conductas autolesivas, ideaciones suicidas y temor extremo al acusado. La Fiscalía imputa al sospechoso ocho delitos de maltrato psíquico habitual, utilización de menor para la elaboración de material pornográfico, abuso sexual con penetración, determinación a menor a presenciar abusos sexuales y exhibición de material pornográfico.
Por todos ellos reclama penas que suman 39 años de prisión e indemnizaciones de 18.000, 24.000 y 30.000 euros para los tres menores por los daños morales, así como la privación de la patria potestad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
- Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido