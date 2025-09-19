Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

El sospechoso está acusado de ocho delitos por los abusos y malos tratos supuestamente cometidos durante tres años

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Palma.

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Fiscalía reclama penas que suman 39 años de prisión para un hombre acusado de violar y maltratar a su hijo y a las dos hijas de su pareja en Palma. Los abusos y agresiones se sucedieron a lo largo de tres años, según sostiene el ministerio público. La acusación detalla numerosos episodios de vejaciones, humillaciones, tocamientos, penetraciones, grabaciones y exhibición de material pornográfico a los menores, dos niñas y un niño que tenían 5, 8 y 11 años. La Audiencia Provincial ha señalado una vista previa del juicio para el próximo lunes. El procesado tiene abierto otro proceso judicial por presuntos malos tratos a la mujer.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y junio de 2019, siempre según el relato que consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. El acusado mantuvo a los tres menores "en un clima de terror", haciéndoles presenciar agresiones físicas, insultos y amenazas continuas a su madre, que hacía extensivos a los niños. El hombre sometió además a los pequeños a diversas prácticas sexuales.

Abusos y violaciones

Detalla la Fiscalía que se masturbaba habitualmente ante ellos y que colocó una cámara de vídeo en el baño para grabar a una de las niñas mientras se duchaba para luego ver las imágenes con ella. También desgrana diversas violaciones y abusos sexuales a sus dos hijastras y sostiene que veía películas pornográficas junto a su hijo.

Los tres menores presentan secuelas psíquicas por estos episodios, con conductas autolesivas, ideaciones suicidas y temor extremo al acusado. La Fiscalía imputa al sospechoso ocho delitos de maltrato psíquico habitual, utilización de menor para la elaboración de material pornográfico, abuso sexual con penetración, determinación a menor a presenciar abusos sexuales y exhibición de material pornográfico.

Por todos ellos reclama penas que suman 39 años de prisión e indemnizaciones de 18.000, 24.000 y 30.000 euros para los tres menores por los daños morales, así como la privación de la patria potestad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  2. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  3. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  4. Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
  5. Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
  6. Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
  7. “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
  8. Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido

La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

La Fiscalía pide 39 años de cárcel a un hombre por violar y agredir a sus tres hijos en Palma

Detenido por tocar las nalgas a una mujer que tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma

Detenido por tocar las nalgas a una mujer que tomaba el sol en la playa de Can Pere Antoni, en Palma

Dos mujeres pegan una paliza a un hombre para robarle el móvil en Palma

Dos mujeres pegan una paliza a un hombre para robarle el móvil en Palma

Dos detenidos por apuñalar a un hombre durante una reyerta multitudinaria en Ciutadella, en Menorca

Dos detenidos por apuñalar a un hombre durante una reyerta multitudinaria en Ciutadella, en Menorca

La Policía Local retira cinco altavoces que causaban molestias en la Playa de Palma

La Policía Local retira cinco altavoces que causaban molestias en la Playa de Palma

Cuatro años de cárcel por rajar el cuello a un joven con una botella rota en Gomila

Cuatro años de cárcel por rajar el cuello a un joven con una botella rota en Gomila

Un camión pierde su carga y obliga a cortar varias calles en Son Servera

Un camión pierde su carga y obliga a cortar varias calles en Son Servera

La Policía Local sanciona a 20 jóvenes por hacer botellón en na Burguesa e interviene material pirotécnico

La Policía Local sanciona a 20 jóvenes por hacer botellón en na Burguesa e interviene material pirotécnico
Tracking Pixel Contents