La Policía Local sanciona a 20 jóvenes por hacer botellón en na Burguesa y interviene material pirotécnico

Ahora los jóvenes que hacen botellón en na Burguesa, en Palma, también llevan petardos y cohetes, con lo que a las molestias y suciedad que provocan estas aglomeraciones se suma el elevado riesgo de incendio en una zona forestal muy seca. Agentes de la Policía Local realizaron en la madrugada de ayer una intervención en el mirador que se saldó con veinte denuncias por botellón y la incautación del material pirotécnico.

Es la segunda intervención que realiza la Policía Local esta semana en na Burguesa, un lugar muy frecuentado por jóvenes que se reúnen a beber, lo que ha provocado numerosas quejas por los ruidos y la suciedad que dejan.

Los policías, durante la intervención en na Burguesa. / Policía Local de Palma

En la madrugada de ayer, agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) acudieron al lugar y disolvieron un botellon. En el dispositivo impusieron veinte deununcias por consumir bebidas alcohólicas en un lugar público, prohibido por la Ordenanza Cívica. Uno de los jóvenes fue denunciado por tenencia de cocaína y al que se le intervino una báscula de precisión y un grinder, un artilugio utilizado habitualmente para desmenuzar la marihuana.

A otro de los jovenes se le intervino tambien una traca y varios cohetes que presumiblemente iba a la lanzar en la zona. La Policía destaca el elevado riesgo de incendio que suponía esta práctica en una zona que ya ha sufrido graves fuegos forestales en el pasado y donde la vegetación está muy seca.