La Policía Local sanciona a 20 jóvenes por hacer botellón en na Burguesa y interviene material pirotécnico
Los agentes destacan el elevado riesgo de incendio que suponía el lanzamiento de cohetes en una zona forestal muy seca
Ahora los jóvenes que hacen botellón en na Burguesa, en Palma, también llevan petardos y cohetes, con lo que a las molestias y suciedad que provocan estas aglomeraciones se suma el elevado riesgo de incendio en una zona forestal muy seca. Agentes de la Policía Local realizaron en la madrugada de ayer una intervención en el mirador que se saldó con veinte denuncias por botellón y la incautación del material pirotécnico.
Es la segunda intervención que realiza la Policía Local esta semana en na Burguesa, un lugar muy frecuentado por jóvenes que se reúnen a beber, lo que ha provocado numerosas quejas por los ruidos y la suciedad que dejan.
En la madrugada de ayer, agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) acudieron al lugar y disolvieron un botellon. En el dispositivo impusieron veinte deununcias por consumir bebidas alcohólicas en un lugar público, prohibido por la Ordenanza Cívica. Uno de los jóvenes fue denunciado por tenencia de cocaína y al que se le intervino una báscula de precisión y un grinder, un artilugio utilizado habitualmente para desmenuzar la marihuana.
A otro de los jovenes se le intervino tambien una traca y varios cohetes que presumiblemente iba a la lanzar en la zona. La Policía destaca el elevado riesgo de incendio que suponía esta práctica en una zona que ya ha sufrido graves fuegos forestales en el pasado y donde la vegetación está muy seca.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento