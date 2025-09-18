Intercambio de policías europeos en Mallorca

El programa de Comisarías Europeas es una iniciativa que contempla que agentes de distintos países de la UE cambien sus destinos durante el verano para que puedan prestar servicio en lugares donde hay afluencia turística de sus compatriotas. La comisaría de la Playa de Palma cuenta desde hace años con policías alemanes y neerlandeses, que patrullan junto a sus colegas españoles, y este verano un agente de Palma ha estado en Países Bajos. La Jefatura de Policía de Palma despidió esta mañana a dos estos agentes extranjeros y recibió al español a su regreso. Los tres intercambiaron sus experiencias y coincidieron: salvo pequeñas diferencias, el trabajo policial no cambia.

Tim Lesemann es un agente de la Polizei, de la ciudad de Göttingen, en Alemania, mientras Ramón Cano Thuman, holandés de padre español, trabaja en Rotterdam, en Países Bajos. Los dos han pasado varias semanas en Playa de Palma, patrullando junto a agentes españoles en una zona con una gran afluencia de turistas alemanes y holandeses. "Ha sido una experiencia muy interesante", comenta Lesemann, " que nos ha permitido audar a nuestros colegas españoles y a los turistas". El agente alemán participó en la detención de un carterista y ayer mismo asistió a un joven compatriota que había sido detenido por destrozar la habitación del hotel en el que se alojaba. Admite que muchos de los turistas que vienen a s'Arenal consumen mucho alcohol. "Pero no hay muchos problemas. Beben mucho pero por lo general su conducta es respetuosa. Muchos turistas al reconocer el uniforme de la Polizei se paran a charlar con nosotros. Les gusta tener policías alemanes por aquí".

Ramón Cano Thuman es hijo de español y holandesa y habla español con fluidez, "aunque lo tengo un poco oxidado porque allí no practico mucho". En Rotterdam trabaja en un grupo de investigación internacional, por lo que para él ha sido un cambio patrullar las calles. Comenta que en Países Bajos cuando hay aglomeraciones de gente que ha bebido mucho se dan casos de enfrentamientos con la Policía, "pero aquí no hemos tenido ninguno en este tiempo". Thuman intervino también en la detención de un carterista y pertició en el rescate de un hombre ebrio que estaba en dificultades en la playa.

Y mientras unos se van, otros regresan. Sergio Muñoz Groenendijk es español, hijo de holandesa, y está destinado normalmente en el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía de Palma. Este verano fue escogido para trabajar temporalmente en Países Bajos, en zonas turísticas como Harlem, Zaanse Schans o Zandvoort. También destaca que ha sido "una experiencia muy buena". Durante este tiempo ha participado en patrullas de seguridad ciudadana, colaboró en la detención de un hombre por malos tratos y en un caso de un conductor que circulaba bajo los efectos de la droga y al que se le intervino una cantidad de marihuana.

"La legislación a veces es diferente", cuenta. "Por ejemplo, en españa no se contempla una detención en hurtos inferiores a los 400 euros, mientras que en Países Bajos te pueden detener por sustraer cinco euros, y además te obligan a pagar una compensación inmediata a la víctima. Pero el trabajo policial es el mismo. En todas las ciudades grandes, donde hay aglomeraciones de turistas, hay carteristas. Eso no cambia".

El jefe superior de Policía, José Luis Santafé, destacó que estos intercambios de agente entre países europeos "son un experiencia que está dando muy buenos resultados. Estos policías realizan un gran trabajo de prevención y ayuda" y añadió que se trata de grandes profesionales. "Siempre mandan a los mejores, son gente muy buena".