Detenido por tres robos con fuerza en bares de Inca
El ladrón forzaba de madrugada puertas o ventanas con palancas y causaba grandes desperfectos para llevarse el dinero de la caja
La Guardia Civil de Inca ha detenido a un español de 37 años de edad, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en establecimientos de hostelería de la localidad.
Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando se produjeron tres robos con fuerza en diferentes establecimientos de hostelería de Inca. Los robos se producían por la noche, mediante el forzamiento de puertas o ventanas con palancas o destornilladores, por lo que causaban grandes desperfectos. Una vez en el interior, se llevaban el dinero de la caja registradora. El ladrón consiguió un botín de unos 1.500 euros en total.
Tras la interposición de las denuncias por parte de los perjudicados, guardias civiles del Equipo de Investigación iniciaron las pesquisas para la recopilación de pruebas y lograron identificar al autor. Se trataba de un vecino de la localidad de nacionalidad española, con numerosos antecedentes.
Tras su localización y detención esta misma mañana, ha sido trasladado y puesto a disposición Judicial.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinde ante la primera 'biofesta' del curso