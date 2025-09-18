Detenido por tres robos con fuerza en bares de Inca

La Guardia Civil de Inca ha detenido a un español de 37 años de edad, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en establecimientos de hostelería de la localidad.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando se produjeron tres robos con fuerza en diferentes establecimientos de hostelería de Inca. Los robos se producían por la noche, mediante el forzamiento de puertas o ventanas con palancas o destornilladores, por lo que causaban grandes desperfectos. Una vez en el interior, se llevaban el dinero de la caja registradora. El ladrón consiguió un botín de unos 1.500 euros en total.

Tras la interposición de las denuncias por parte de los perjudicados, guardias civiles del Equipo de Investigación iniciaron las pesquisas para la recopilación de pruebas y lograron identificar al autor. Se trataba de un vecino de la localidad de nacionalidad española, con numerosos antecedentes.

Tras su localización y detención esta misma mañana, ha sido trasladado y puesto a disposición Judicial.